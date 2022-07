Nieuwe juridische claims rond verkoop ADM-terrein

De recente verkoop en de exploitatie van het ADM-terrein in de Amsterdamse haven, tot drie jaar geleden de bekendste krakersvrijplaats van Nederland, is de inzet van een reeks juridische procedures tussen vastgoedbedrijven en de gemeente Amsterdam. Een bedrijf dat buitenspel werd gezet bij de gronddeal, eist nu een schadevergoeding wegens contractbreuk. Dat blijkt uit onderzoek van NRC naar de laatste ontwikkelingen rond het terrein.

Het terrein van de voormalige Amsterdamsche Droogdok Maatschappij is een perceel van 53 hectare grond en water op een strategisch belangrijke plek langs het Noordzeekanaal. Na de ontruiming van de krakers, drie jaar geleden, probeerde het Havenbedrijf – volledig eigendom van de gemeente Amsterdam – de grond te kopen. Toen die onderhandelingen vastliepen, gaf het Havenbedrijf eigenaar Ferry Sint toestemming om de markt op te gaan. Voornaamste eis van Amsterdam: een andere koper moest minimaal 85,5 miljoen euro op tafel leggen, een half miljoen meer dan de gemeente bereid was te betalen. In augustus 2021 verkocht Sint het terrein aan vastgoedontwikkelaar en voormalig sloopondernemer Wim Beelen, voor 86 miljoen euro. Die heeft verregaande plannen om er een superjachtenwerf met zes dokken te bouwen.

Door het terrein aan Beelen te verkopen, verbrak Sint exclusieve afspraken die hij kort daarvoor maakte met een ander bedrijf in de haven, blijkt uit onderzoek door NRC. Het gaat om NWB Assets, dat een biobrandstoffenterminal in de haven exploiteert. Sint zegt dat hij geen vertrouwen meer had in NWB.

Uit uitgelekte appgesprekken tussen Sint en Beelen blijkt nu dat er tussen de vastgoedondernemers geld heen en weer is gegaan in de dagen rond de transactie. In de week dat Beelen het terrein kocht, maakte Sint 1 miljoen euro over naar de privérekening van Beelen. Volgens NWB Assets toont dit aan dat Beelen minder betaald heeft voor het terrein dan het minimumbedrag dat de gemeente had geëist.

Beelen en Sint doen de redenering van NWB af als „flauwekul”. Volgens hen heeft het betaalde miljoen niets van doen met het ADM-terrein maar met afspraken over twee luxe motorjachten in Zuid-Frankrijk waar de ondernemers gezamenlijk gebruik van maken. Danny Sturhoofd, de advocaat van verkoper Ferry Sint, noemt NWB Assets „een slechte verliezer”. Het bedrijf maakt zich volgens Sturhoofd schuldig aan „roddel en achterklap” door handjeklap tussen Sint en Beelen te suggereren.

Het Havenbedrijf en Wim Beelen voeren op dit moment mediation-gesprekken. De vastgoedondernemer eist 130 miljoen euro van Amsterdam in verband met achterstallig onderhoud van het ADM-terrein, terwijl de gemeente vindt dat Beelen voor zijn superjachtenwerf stukken water claimt die niet van hem zijn.

Het Havenbedrijf wil geen commentaar geven zolang de mediation met Beelen nog loopt.

