Nederland dient officieel plan in voor Europees coronafonds

Als laatste van de 27 lidstaten heeft Nederland vrijdagmiddag officieel een plan ingediend om geld uit het Europese coronaherstelfonds te krijgen. Met het plan, bestaande uit investeringen en hervormingen, hoopt Nederland aanspraak te maken op 4,7 miljard euro uit het herstelfonds. Vanaf nu heeft de Europese Commissie twee maanden om het plan te beoordelen en goed te keuren, waarna Europese financiënministers zich erover zullen buigen.

EU-lidstaten bereikten in juli 2020 een akkoord over het instellen van het fonds van in totaal circa 800 miljard euro. Elk land heeft recht op een deel van dat geld, maar niet voordat ze een uitvoerig plan indienen waarin ze beschrijven hoe ze het geld willen uitgeven maar vooral ook hoe ze hun economie ‘duurzaam’ willen hervormen. Deadline voor de plannen lag officieel op april vorig jaar, maar de meeste plannen druppelden vorig jaar zomer binnen. Bulgarije was, vóór Nederland, vorig jaar oktober de laatste EU-lidstaat die een plan indiende.

In het Nederlandse plan worden geen nieuwe projecten aangekondigd: alle investeringen werden eerder opgenomen in het coalitieakkoord en ook de hervormingen werden al vastgelegd door de coalitie. Eerder dit voorjaar deelde minister Sigrid Kaag (Financiën, D66) bovendien al een uitgebreid concept-plan met de Tweede Kamer. Het gaat om onder meer windmolenparken op zee, het stimuleren van hybride warmtepompen voor huishoudens en investeringen in de waterstofinfrastructuur. Ook wil Nederland Europees geld gebruiken voor het aanpakken van de stikstofproblematiek, onder meer via het uitkopen van varkenshouders.

Om aanspraak te maken op het geld moet Nederland, net als alle andere lidstaten, werk maken van een serie aanbevelingen van de Europese Commissie om de eigen economie te versterken. Een van die aanbevelingen is traditioneel het hervormen van de hypotheekrenteaftrek, omdat die het aangaan van hoge schulden van huishoudens stimuleert. Toch laat Nederland die ongemoeid: ze hoopt met andere hervormingen op de woningmarkt de Commissie alsnog tevreden te stellen. De afgelopen maanden werd al uitvoerig met Brussel over de plannen gesproken, en ambtenaren verwachten bij de uiteindelijke goedkeuring de komende tijd geen problemen meer.

Uiteindelijk legt Nederland zich vast op 28 investeringen en 21 hervormingen. De investeringen tellen uiteindelijk op tot 5,2 miljard, omdat Nederland ervan uit gaat dat in de onderhandeling met de Europese Commissie mogelijk nog een paar projecten zullen sneuvelen.

Gaat de Commissie akkoord, dan moeten vervolgens ook alle ministers van Financiën van de EU het plan nog goedkeuren. En ook daarna vloeit er niet direct geld: elke uitbetaling is gekoppeld aan specifieke afspraken over hervormingen. Pas als Nederland een zogeheten 'mijlpaal' heeft bereikt, wordt de eerste tranche overgemaakt. Een diplomaat verwacht dat, als de goedkeuring soepel verloopt, Nederland in het tweede kwartaal van 2023 een verzoek kan doen voor de eerste uitbetaling.