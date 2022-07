Naaktcavia (m) met gevoelig huidje

Daar stonden ze dan, in een doos naast een ondergrondse container. Twee naaktcavia’s: Casper en zijn doosgenoot Catweazle. „Caspers achterlijf zat onder de wonden toen de dierenambulance hem binnenbracht”, vertelt Immy Kloet, locatiemanager van Dierenbeschermingscentrum Amersfoort, terwijl ze over zijn rugje streelt. Ze denken dat het Catweazle was die Casper zo heeft toegetakeld. Want twee cavia’s, zelfs als ze allebei naakt zijn, zijn niet per se vrienden.

De rug van Casper zit nu vol witte littekentjes. Normaal zie je die niet bij een dier. Die zitten dan verstopt onder een laagje vacht. Maar een naaktcavia heeft geen haar – en geen haar is geen bescherming. En dan is alles opeens zichtbaar.

Het klinkt onwaarschijnlijk, maar dit zijn niet de enige twee naaktcavia’s in het asiel dit jaar. „We hebben wel vier of vijf skinny’s gehad”, zegt Kloet. Dat vindt ze zelf ook best veel. Het zijn bijzondere dieren, volgens haar, al kun je ze ook tegenkomen op Marktplaats. Het is overigens geen goed idee je huisdier daar te verkopen, wil ze wel even gezegd hebben. „We hebben altijd liever dat huisdiereigenaren moeite nemen om een dier hier te brengen dan dat ze een dier dumpen of verkopen via Marktplaats, of een andere site zonder toezicht.”

Wie een dier wil adopteren uit het asiel krijgt voorlichting over de behoeften van dat dier. Zo heeft Casper een gevoelig huidje. Twee keer per week moet iemand hem insmeren met babyolie, anders krijgt hij last van huidschilfers. En als hij buiten in het gras een beetje mag scharrelen en de zon schijnt, heeft hij zonnebrandcrème nodig want anders verbrandt hij.

Zielig? Ja, eigenlijk is het wel zielig dat een dier zo gefokt wordt dat hij niet voor zichzelf kan zorgen, vindt Kloet.

Foto Peter Lipton

Casper wacht rillend tot hij voor de lens van de fotograaf mag verschijnen, maar laat zich onderwijl het aaien van Kloet welgevallen. Ze wrijft over zijn flapperige oren, hij sluit af en toe zijn rode oogjes. Hij heeft hier een met houten caviameubeltjes ingericht kooitje voor zichzelf. Het is misschien wat ongezellig, zo alleen, maar beter dat, dan weer met Catweazle, die een hok verderop zit.

Ondertussen heeft Casper een nieuw huis gevonden, maar Catweazle wacht nog steeds. In een nieuw huis zou hij graag een vriendinnetje hebben om mee samen te wonen. Want hoewel hij voor Casper niet zo aardig was, wil hij wel graag gezelschap. Zijn datingprofiel zou iets zijn als: ‘Catweazle, gecastreerd naaktcaviabeertje, zoekt hok met aardig caviazeugje, met of zonder haar.’