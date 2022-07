Ik vertelde aan een buurvrouw dat ik van mijn vriend op mijn verjaardag altijd champagne en toast met kaviaar kreeg. „Is dat niet zielig?” vroeg ze. „Hoe bedoel je?” „Nou, zo’n knaagdier op toastje?”

