KLM schrapt tot eind augustus dagelijks tien tot twintig Europese retourvluchten

KLM schrapt tot eind augustus dagelijks tien tot twintig retourvluchten van en naar Europese bestemmingen om de drukte op Schiphol tegen te gaan. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij vrijdag bekendgemaakt. De verkoop van vooralsnog vrije stoelen wordt daarnaast deze zomer „sterk beperkt”. De maatregelen moeten de werkdruk van het personeel van KLM en Schiphol verlagen.

KLM maakt niet bekend hoeveel reizigers deze zomer te horen krijgen dat hun vlucht wordt geannuleerd, aldus een woordvoerder. De luchtvaartmaatschappij probeert passagiers die hun oorspronkelijke reis niet kunnen maken daarvan „tijdig” op de hoogte te stellen. Hun vlucht wordt omgeboekt, waar mogelijk naar een reis op dezelfde dag. Per dag voert KLM zo’n driehonderd vluchten uit.

Schiphol kampt al maanden met drukte door een samenloop van personeelstekorten en verhoogde reizigersaantallen, nu de ergste reisbeperkingen door de pandemie wereldwijd voorbij lijken. De luchthaven maakte eerder bekend het aantal reizigers in de zomer te verminderen om chaos tegen te gaan. Het is hoofdzakelijk aan luchtvaartmaatschappijen om het aantal reizigers in te perken. Transavia maakte eerder bekend 240 vluchten te annuleren en Corendon stelde 150 vluchten naar Rotterdam te verplaatsen.

