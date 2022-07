Kabinet staat voor 150 miljoen euro garant om ov-bedrijven te ondersteunen

Het kabinet trekt maximaal 150 miljoen euro uit om openbaarvervoersbedrijven in 2023 financieel te ondersteunen. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vrijdag bekendgemaakt. Het financiële vangnet moet afschaling van de dienstregeling voorkomen, waar ov-bedrijven al langere tijd voor vrezen.

De prognoses voor de reizigersaantallen in 2023 lopen uiteen. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat, CDA) wees eerder op de optimistische voorspellingen van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), dat voorspelde dat het ov in 2023 weer bijna net zoveel reizigers als in 2019 zou vervoeren. Ov-bedrijven noemden die scenario’s te rooskleurig en pleitten voor meer overheidssteun. Met het bedrag van 150 miljoen euro zijn volgens Heijnen de verliezen in het geval van het somberste scenario voor twee derde afgedekt.

De financiële steun bestaat uit een transitievergoeding. Dat houdt in dat werknemers een vergoeding krijgen als ze worden ontslagen, wat het voor werkgevers betaalbaarder maakt om mensen die al langere tijd in dienst zijn te ontslaan. De vergoeding voor 2023 is anders dan de miljarden aan coronasteun die de ov-sector afgelopen jaren heeft ontvangen. In voorgaande jaren dekte het Rijk 93 tot 95 procent van de kosten.

De vervoersregio’s zijn niet tevreden met de regeling van het kabinet. „Ook een laatste poging om met het Rijk tot een pakket aan afspraken te komen voor het openbaar vervoer voor 2023, dat voor alle partijen werkbaar is, is helaas mislukt”, staat in een schriftelijke reactie in handen van NRC. De vangnetregeling biedt „weliswaar mogelijkheden”, maar vanwege „enkele te scherpe voorwaarden” kunnen niet alle regio’s ermee uit de voeten. Onduidelijk is nog of de regio’s van de regeling gebruik zullen maken.