‘150.000 euro voor moord op Peter R. de Vries beloofd’

De verdachten van de moord op Peter R. de Vries is 150.000 euro in het vooruitzicht gesteld voor het uitvoeren van de dodelijke aanslag een jaar geleden. Bronnen die het dossier goed kennen bevestigen berichtgeving van RTL Nieuws. De strafzaak tegen de twee verdachten van de moord wordt maandag door de rechtbank heropend omdat het OM nieuwe verklaringen heeft van een anonieme getuige. Op basis daarvan is deze week een nieuwe verdachte aangehouden die de twee uitvoerders heeft aangestuurd.

Het gaat om de 27-jarige Pool Krystian M.,

Die getuige, zo melden bronnen aan deze krant, is een goede bekende van deze Krystian M. Hij kent ook de Poolse verdachte die volgens het Openbaar Ministerie de vluchtauto heeft bestuurd en verkenningen heeft uitgevoerd.

Code 5089

De nieuwe anonieme getuige, die schuilgaat achter de code 5089 en door zijn verhoorders ook wel Eddy wordt genoemd, komt zelf ook uit Polen en kent de twee verdachten. Op basis van wat hij zelf heeft meegemaakt en wat de verdachten aan hem hebben verteld, stelt hij tegen de politie dat de voorbereidingen voor de moord in april 2021 zijn gestart met voorverkenningen en observaties van Peter R. de Vries.

De uiteindelijke schutter Delano G. is pas op het laatste moment bij het moordcomplot betrokken, aldus de nieuwe getuige, die indirect verwijst naar Ridouan Taghi als de vermoedelijke opdrachtgever van de moord op Peter R. de Vries. Volgens de getuige moest Peter de Vries worden vermoord omdat hij samenwerkte met „de kroongetuige”. Hij zou spreken over een „Marrokkaanse chef” die „orde op zaken” wilde stellen vanwege de verhalen van de kroongetuige.