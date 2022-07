Jongens in pak zetten de bioscoopzaal op zijn kop. Wat gaat daar achter schuil?

Tijdens de lockdownperiodes waren veel doemverhalen te lezen over de toekomst van de bioscoop. Zou Generatie Z na de ergste fase van de coronapandemie nog wel naar een filmtheater willen? Of zouden ze alleen nog maar willen tiktokken op hun telefoons? Die angst blijkt in het geval van de succesvolle nieuwste Minions-film ongegrond. Een deel van het succes heeft zelfs met TikTok te maken. Hoe Gru een superschurk werd (de originele titel is Minions: The Rise of Gru) haalde in het eerst weekend van juli wereldwijd 202 miljoen dollar binnen. In de VS was het de beste scorende film ooit in het weekend rondom de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag.

Minions zijn de gekke hulpjes van de semi-vriendelijke slechterik Gru. Memes met Minions zijn er in vele soorten en maten, maar sinds de première van de nieuwste film is vooral #Gentleminions een trending topic. Op het sociale netwerk is in korte tijd een stortvloed aan video’s verschenen waarin groepen jongemannen te zien zijn die in pak naar The Rise of Gru gaan. De jongens staan vaak achter elkaar in een rij terwijl ze de handgebaren van slechterik Gru nadoen. In de bioscoopzaal zien we ze tijdens de voorstelling klappen en juichen. De bezoeken worden meestal begeleid door het nummer ‘Rich Minion’ van rapper Yeat.

De filmpjes bevatten duidelijk een ironische laag, al lijken de meeste jongeren oprecht fan van de films. Universal was blij met deze gratis reclame, liet het filmbedrijf op Twitter weten: „Aan iedereen die in pak naar Minions gaat: we zien jullie en we houden van jullie.”

Rumoerige voorstellingen

Niet iedereen deelt het enthousiasme over de jochies in pak. Sommige groepen waren naar verluidt zeer luidruchtig en vervelend. Zo vervelend zelfs dat sommige bioscopen in het VK besloten om groepen jongeren in pak te weigeren. Video’s met een reactie op dat verbod gingen daarna ook weer viraal: zo verscheen een TikTok waarin jongens hun pak onder een andere laag kleding verstoppen en pas tijdens de voorstelling hun chique outfit laten zien.

Lees ook: Waarom kleine, gele, grootogige Minions zo leuk zijn

„Minions bieden met hun absurde humor even een uitweg uit de martelkamer die het leven kan zijn”, schreef NRC onlangs. En dat kun je ook zeggen over deze internettrend. Het merendeel van de deelnemers zal zich tijdens de voorstelling vast netjes gedragen.

Een oplossing om overlast voor reguliere bezoekers zoveel mogelijk te voorkomen kan liggen in het organiseren van zogenoemde ‘rowdy screenings’ – rumoerige voorstellingen waarbij bezoekers luidruchtig mogen zijn en niet in hun stoel hoeven te blijven. Zoiets gebeurde in het verleden al bij cultfilms als The Room (volgens sommigen de slechtste film ooit) en Cats (volgens sommigen de slechtste film ooit).

Nu worden de Minions-films veel beter ontvangen dan die twee voorbeelden, maar ze maken wel ongeveer net zoveel emotie los bij bezoekers. Voor als dit fenomeen naar Nederland overslaat is dat alvast een goed devies voor exploitanten. Geef een stel gentleminions hun eigen zaaltje en laat ze anderhalf uur gaan. Zolang ze niks slopen natuurlijk, want het professionele kattenkwaad moeten we overlaten aan de Minions zelf.

Why Minions is crushing the box office. pic.twitter.com/IsFSW7Tkrf — Rob Keyes (@rob_keyes) July 3, 2022