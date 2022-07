John S. stuurde vlak voor zijn daad dreigende foto’s

John S., de verdachte van de dodelijke schietpartij op 6 mei op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam, bedreigde drie dagen eerder de jonge vrouw met wie hij een relatie had gehad op de boerderij. Hij stuurde haar op 3 mei een foto van een vuurwapen. En op 4 mei foto’s van zijn eerste slachtoffer, de eigenaar van een schoenmakerij in Vlissingen die hij op 3 mei met een vuurwapen gedood zou hebben. De jonge vrouw wist op dat moment nog niet wie de afzender was.

John S. (38) wordt ervan verdacht op vrijdag 6 mei schijnbaar uit het niets twee mensen te hebben doodgeschoten op een zorgboerderij: Nathalie (34) uit Alblasserdam, medewerkster van de zorgboerderij, en Ann-Sofie (16) uit Dordrecht. Een jongen van twaalf en een vrouw van twintig raakten bij de schietpartij ernstig gewond. Vrijdagmiddag diende een pro forma-zitting in Rotterdam, waar S. niet aanwezig was. Wel waren er veel slachtoffers en nabestaanden. Hem wordt onder meer moord dan wel doodslag ten laste gelegd.

De jonge vrouw die de foto’s ontving, stapte er meteen mee naar de politie. Die trok het nummer na van de telefoon waarmee de beelden waren verstuurd. Omdat de telefoon foutief geregistreerd stond, leek de eigenaar aanvankelijk vast te zitten. Pas op 5 mei werd duidelijk dat het om John S. ging. Pogingen om S. die avond aan te houden mislukten: hij was niet thuis en had zijn telefoon uitgezet.

De twee nachten voorafgaand aan de schietpartij op de zorgboerderij verbleef John S. in een hotel in Papendrecht, bleek tijdens de zitting. Na de schietpartij belde hij zelf met 112 en vertelde hij wat hij had gedaan. Hij was nog in gesprek toen hij, zittend in kleermakerszit, het wapen op zijn schoot, werd aangehouden.

S. was zelf cliënt op zorgboerderij Tro Tardi in 2017. Vanwege een relatie met een jonge mede-cliënte moest hij, zeer tegen zijn zin, vertrekken. Zeer waarschijnlijk is zij diegene die hij in de dagen voor de dodelijke schietpartij de foto’s stuurde.

De rechter en de officier van justitie besteedden tijdens de eerste pro formazitting bijzonder veel aandacht aan de slachtoffers en nabestaanden die aanwezig waren of via een videoverbinding meekeken. “Dit is een zaak als geen ander”, zei de rechter tegen hen. En: “Er komen nog veel moeilijke momenten, bijvoorbeeld als u gebruik gaat maken van uw spreekrecht. Maar ik ga u helpen.”

Het onderzoek is nog niet afgerond, vertelde de officier van justitie. Volgens zijn advocaat Arthur van ’t Hek was John geestelijk instabiel en deed hij de afgelopen jaren vijf of zes suïcidepogingen. Hij moet nog onderzocht worden in het Pieter Baan Centrum. Van ’t Hek wilde ook weten of er bloed is afgenomen bij S. na de schietpartij. Dit is belangrijk, zei hij, omdat John S. aangaf medicijnen te hebben geslikt die mogelijk van invloed zijn geweest op zijn daad.

De rechter sprak de hoop uit dat voor het eind van het jaar de inhoudelijke zitting plaatsvindt. Van ’t Hek zei dat John daar dan “honderd procent zeker bij aanwezig is”.