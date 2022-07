Een onafhankelijk adviesbureau gaat voor ons kabinet uitdokteren wat de sluitende definitie is van groente en fruit. Twee staatssecretarissen melden in een Kamerbrief dat het ‘streven’ is om dit onderzoek in januari 2023 af te ronden. Kortom, gáán met die banaan. Deze regering aarzelt niet om de grote problemen aan te pakken van onze tijd.

Alhoewel, eind negentiende eeuw noteerde Gustave Flaubert al in zijn Woordenboek van pasklare ideeën: ‘MELOEN: leuk gespreksonderwerp aan tafel. „Is het groente? Is het fruit?” „De Engelsen eten het als toetje, verrassend genoeg”.’

Dikke kans dat dit mysterie alsnog onopgelost blijft. „Afbakeningsvraagstukken zullen een belangrijk deel van het onderzoek vormen”, stellen Hunne Excellenties weliswaar, maar dan gaat het vooral om raadsels als ‘onbewerkt’: „Ter illustratie: wassen, schillen, snijden en verpakken zijn in zekere zin ook bewerkingen, maar van een andere orde dan bijvoorbeeld het toevoegen van zout aan een product.”

Talmen, kniezen, dreutelen en haarkloven zijn in zekere zin ook beleidsbeslissingen, maar van een andere orde dan een beetje aanpoten. Weet iemand hoeveel belastinggeld wij voor dat grote groente-en-fruit-rapport gaan afdragen aan zo’n audit-and-assurance-club? Meer of minder dan die 4,7 miljoen die we nu al kwijt blijken aan dat eindeloze Sywert-onderzoek?

Het uiteindelijke doel (pardon, ‘streven’) is om de btw op groente en fruit te schrappen, zoals besloten is in het coalitieakkoord, een half jaar terug. Toen zou dit nog godsonmogelijk zijn, op die MS-DOS-programmaatjes van onze Belastingdienst. Zoiets als die 500 euro extra energietoeslag. Wil Rutte dolgraag uitdelen, maar dat is „in de uitvoering redelijk rampzalig”. Bleek na gedegen onderzoek.

Het zijn altijd compensaties en prijsverlágingen waarop de systemen vastdraaien. De afdeling incasso loopt als een zonnetje. Natuurlijk, als je in de details duikt, ontdek je dat alles niet voor niets zo ingewikkeld is. Maar is politiek talent niet ook het vermogen om het bestuur simpeler, slagvaardiger te krijgen? Minder bureaucratie, minder regeltjes: ook dat stond in het regeerakkoord. Van Rutte I.

Foodwatch roept komende zaterdag uit tot ‘suikermaxdag’: kinderen van vier tot acht hebben dan al hun maximale jaardosis aan zoetigheid binnen. Overgewicht is een ‘veelomvattend’ probleem, erkennen de staatssecretarissen in hun brief. Daarom streeft het kabinet naar een suikerbelasting. Althans naar een onderzoek dat in september 2023 zo’n beetje in kaart hoopt te hebben wat dat nu eigenlijk is, dat ‘suiker’.

Vanaf 2024 kunnen die btw-verlaging en suikertaks dan misschien van kracht worden. Of is dat te optimistisch? (Nogmaals Flaubert: ‘OPTIMIST: equivalent voor imbeciel.’) Ach, met de komende armoedegolf, de nieuwe coronagolven, de oprukkende oorlog en verder exploderende prijzen kan dat overgewicht zich dan zomaar al hebben opgelost langs natuurlijke weg.

