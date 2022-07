Hoe een regenbui een Republikein te hulp kan schieten

Natuurlijk moest het hém weer overkomen. Al zijn halve politieke leven was Richard Nixon gekleineerd en tegengewerkt, had hij moeten knokken voor alles wat hij had. En nu werd hij als Republikeinse kandidaat voor het hootgste ambt op het nippertje verslagen door John F. Kennedy, een rijkeluiszoontje. Kennedy won de presidentsverkiezingen van 1960 met een nipt verschil (49,72 procent van de stemmen, Nixon 49,55).

Na afloop deden al snel geruchten de ronde over onregelmatigheden in het Democratische bolwerk Chicago, waar Kennedy een onrechtmatig handje zou zijn geholpen door de oppermachtige burgemeester en, aldus kwade tongen, door de maffia.

Of was het toch iets veel onschuldigers dat Nixon de kop kostte? Het was redelijk mooi weer geweest, die novemberdag in 1960. De opkomst (61,8 procent) was goed, ruim twee punten hoger dan vier jaar eerder. En de wijsheid van politici en pundits wil nu eenmaal dat mooi weer – en dus een hogere opkomst – goed is voor de Democraten, en slecht weer goed is voor de Republikeinen. Was Nixon te redden geweest met een paar flinke plensbuien?

Gering maar relevant

Onderzoekers van drie Amerikaanse universiteiten zochten het uit voor The Journal of Politics. Ze vergeleken meteorologische data met de opkomst in een reeks gebieden bij veertien presidentsverkiezingen. De uitkomsten waren helder. Koud of nat weer drukt inderdaad de opkomst, zij het met mate. Het effect is gering maar wél relevant. Bij regen daalt de opkomst 1 procent per 25 millimeter. Eenzelfde portie sneeuw hakt er harder in: een daling van bijna 5 procent. En ja, een lage opkomst is goed voor Republikeinen.

Het effect is verklaarbaar. Op een zonnige dag komen meer mensen opdagen die anders niet gaan stemmen en vaak behoren tot een sociaal lagere of gemarginaliseerde groep – de Democratische achterban. Slecht weer zou ook senioren ontmoedigen, kiezers die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer en ouders die geen opvang kunnen vinden. Rechtse partijen zouden dus juist baat hebben bij hondenweer, dat hun relatief welgestelde en mobiele aanhang makkelijk trotseert. Bovendien zou in rijke wijken meer campagne worden gevoerd dan in arme, tellen die meer kieslokalen en zou het politieke bewustzijn er hoger zijn. Geen wonder dat bij Amerikaanse verkiezingen standaard de slagzin luidt dat ‘Republikeinen moeten bidden om regen’.

Toch zal voor verreweg de meeste verkiezingen het weer niet veel uitmaken. Gemiddeld drukte regenval op de onderzochte verkiezingsdagen de opkomst met een bescheiden 0,12 procent. Dat is veel te weinig om een beslissend verschil te maken, zeker bij de meeste presidentsverkiezingen. Het kan anders liggen bij nek-aan-nekraces tot het bittere einde, zoals die tussen Nixon en Kennedy in 1960 of de slijtageslag tussen George W. Bush en Al Gore in 2000.

Zonneschijn en neerslag

In een simulatie waarin ze de uren zonneschijn en hoeveelheid neerslag lieten variëren, bleek de Amerikaanse onderzoekers dat Nixon bij maximale sneeuw en regenval maar liefst 55 kiesmannen meer had gehaald dan nodig zou zijn geweest om te winnen. Bij hopeloos slecht weer was hij dus president geworden.

Het mocht niet zo zijn voor pechvogel Nixon, het bleef die dag mooi weer. Geklopt door de maffia én door de weergoden. Schrale troost: uit de simulaties bleek dat ook Democraat Gore de zege in 2000 meteorologisch maar net was misgelopen. Bij iets beter weer – nul regenval – had Gore volgens hen de staat Florida in zijn eindsprint met Bush overtuigend op zijn conto kunnen schrijven en had hij de race naar het Witte Huis in zijn voordeel beslecht.

Hoe zit het in Nederland? Sinds de opkomstplicht in Nederland in 1970 is afgeschaft (onder meer orthodoxe protestanten waren er altijd al tegen, met het oog op de huiselijke rol van de vrouw), is de barometer bij verkiezingen de baas. Burgers die gaan stemmen, wachten eerst de weersvoorspelling af. Maar is het waar? Of is Nixon ook hier de uitzondering die de regel bevestigt?

Naar de relatie tussen weer en verkiezingen is in Nederland sinds 1970 nauwelijks onderzoek gedaan. Ruim tien jaar geleden presenteerden wetenschappers van de Radboud Universiteit Nijmegen voor het eerst een gedegen, vergelijkende studie naar effecten van drie weersfactoren – temperatuur, zonneschijn en regenval – op Tweede Kamer-verkiezingen tussen 1971 en 2010. De onderzoekers bekeken uitslagen in vierhonderd gemeenten en maakten gebruik van gegevens van het KNMI.

Hun conclusie was bescheiden en strookte met die van de Amerikanen. Ja, er was een (beperkt) effect op de opkomst. Bij neerslag van zo’n 25 millimeter op verkiezingsdag daalde die met 1 procent. Die steeg met 1,19 procent bij een temperatuur van 10 graden Celsius boven het gemiddelde. Is het in de loop van de dag maximaal zonnig, dan stijgt de opkomst zelfs met 1,5 procent. Voor Nederland komt daar nog bij dat verkiezingen doorgaans in het voorjaar worden gehouden, als het weer op zijn prettigst is.

Het zijn gematigde effecten, onderstreepten de onderzoekers. Mogelijk omdat Nederland een mild zeeklimaat kent, met koele zomers en vrij zachte winters – althans, elf jaar geleden. Met klimaatverandering kunnen de effecten sterker worden.

Wat is eraan te doen? Uit de cijfers valt hoe dan ook op te maken dat bepaalde innovaties – stemlokalen op het werk, ruimere mogelijkheden om te stemmen per post – negatieve weerseffecten teniet kunnen doen en de opkomst kunnen opkrikken.

Opkomst bij verkiezingen is niet de enige publieke zaak waarbij het weer een rol speelt. Al veel langer wordt onderzoek gedaan naar een correlatie tussen langdurig hoge temperaturen en sociale onrust of gewelddadige onlusten. Een verband ligt intuïtief voor de hand: hoe hoger de temperatuur, hoe meer ook de gemoederen verhit raken. Maar is het zo?

Geteisterde steden

Een Amerikaanse overheidscommissie die de ‘rassenrellen’ onderzocht die in de hete zomer van1967 een dozijn grote steden hadden geteisterd – met ten minste tachtig doden, meer dan tienduizend mensen werden gearresteerd – concludeerde dat ook de zomerse hitte een rol had gespeeld. Natuurlijk lagen de oorzaken elders: in de gemarginaliseerde positie van met name zwarte Amerikanen in de oude binnensteden. Maar de aanhoudend hoge temperatuur van vaak boven de dertig graden had escalatie in de hand gewerkt. De long hot summer werd een synoniem voor onrust en rellen. Ook in films zoals Dog Day Afternoon (1975) – met Al Pacino als bankrover op een snikhete dag in New York – en Do the Right Thing van Spike Lee (1989), over etnische spanningen in Brooklyn die het kookpunt bereiken.

Ander wetenschappelijk onderzoek bevestigt een correlatie tussen warm weer en agressief gedrag. Politicoloog Adam Yeeles bestudeerde voor het Journal of Peace Research stedelijke onlusten in Azië en Afrika. Sociale onrust en protesten komen daar vaker voor in warme maanden, aldus Yeeles, maar die relatie is „dwingend noch universeel”. Ook in koelere periodes vinden protesten plaats. De crux is geweld: de kans dat zulke protesten uitmonden in rellen, is in warme periodes veel groter. Hitte is kortom op zichzelf niet genoeg om sociale onrust los te maken maar kan die wel doen ontsporen.

Aan de andere kant, het kan ook te heet worden om te rellen. In de Londense wijk Brixton braken in de zomer van 1981 zware rellen uit, toen het kwik de dertig graden bereikte. Maar volgens een psycholoog die in The Guardian terugblikte op de rellen, begint de lust om los te gaan boven de 32 graden in te zakken. Te heet om je nog verder op te winden.

Historische precedenten

Zijn er meer historische precedenten? Kort geleden toonden Zwitserse en Amerikaanse wetenschappers aan dat de opkomst van de islam op het Arabische schiereiland werd voorafgegaan door extreme droogte. Die droeg bij aan het instorten van het koninkrijk Himyar dat toen de regio beheerste, waarna politieke en religieuze ruimte ontstond voor de islam. Maar de onderzoekers haastten zich om erbij te zeggen dat ze absoluut geen causaal verband wilden leggen: droogte, dús islam. Daarvoor zijn zulke diepe historische verschuivingen veel te complex. Zo is het volgens Yeeles ook met stedelijke onlusten. Het weer speelt mee, maar verklaart ze niet.

Ook het tegendeel van hitte, langdurige kou, kan gevolgen hebben. Historici hebben al vaak een verband gelegd tussen lage temperaturen, het mislukken van oogsten en sociale onrust. Rond het begin van de zeventiende eeuw braken in Engeland regelrechte hongersnoden uit na koude periodes, met ontwrichtende sociale gevolgen. Dat wordt onderstreept in een recente studie van twee Duitse universiteiten naar temperatuur en voedselrellen in Engeland tussen de zestiende en negentiende eeuw, een periode van lage temperaturen die bekendstaat als de Kleine IJstijd. Door het slechte weer mislukten oogsten, met als gevolg hoge prijzen, honger – en sociale onrust.

Ook de auteurs van dit onderzoek houden niettemin de nodige slagen om de arm. Vergelijkbaar slecht weer in andere periodes werd weer niet gevolgd door onrust. Allerlei factoren wegen mee, van bevolkingsgroei tot overheidsbeleid. Die nuance is cruciaal, vinden de auteurs, nu in discussies wordt gewezen op de desastreuze gevolgen van klimaatverandering. Simpelweg data over huidige effecten extrapoleren naar de toekomst is volgens hen af te raden; er zijn te veel onzekere factoren.

Een koel hoofd houden is natuurlijk altijd aan te bevelen. Overigens, Richard Nixon werd in 1969 alsnog president. Na zijn inauguratie begon het te regenen.