Het onweerstaanbare gezang van de veenmolman

Haar auto was op een onmogelijke manier ingesloten door andere wagens, maar toch stapte ze zonder een spoor van twijfel in. Vlot en soepel manoeuvreerde ze achteruit naar de straat en verdween uit het zicht. Ik wist niet wat ik zag.

Dat gevoel had ik ook toen ik voor het eerst een veenmol, Gryllotalpa gryllotalpa, zag. Voor een insect is het een groot beest dat in het volwassen stadium tussen de drieëneenhalve en zeven centimeter meet. Hij is ook breed, vooral van voren, waar vanonder een flink, fluwelig behaard halsschild twee enorme kolenschoppen komen. Die voorpoten zien eruit als molsklauwen, en ze hebben ook dezelfde functie. Het dier graaft er gangen mee in de bodem. Als hij uit de bek weet te blijven van het zoogdier dat zijn bijna-naamgenoot is, jaagt hij daar op regenwormen en insectenlarven. Of hij knaagt aan een worteltje.

Dikke ader

Nadat hij er twee jaar over gedaan heeft om de geslachtsrijpe leeftijd te bereiken, gaat hij zingen. Dat doet hij niet met de keel. Hij beweegt een dikke ader van de linkervleugel, het plectrum, langs een ader onderop de rechtervleugel, die piepkleine tandjes bevat. Daardoor ontstaat een uniek geluid dat onweerstaanbaar is voor vrouwelijke veenmollen.

Die zitten gewoonlijk niet vlakbij, dus moet zijn zang van heinde en verre te horen zijn. En dat is nog niet zo gemakkelijk. Een veenmolman zingt in een hol in de grond en juist de zachte bodem waar deze insecten zo van houden, dempt geluid. Dat probleem lost hij op door twee hoornvormige openingen te graven aan het eind van een tunnel, die een verwijding kent. Tussen die verwijding en de hoorns gaat hij zitten om zijn muziek te maken.

Een vrouw die op zijn zang afkomt, paart met hem en legt vervolgens eieren in een speciaal hol

Een vrouw die op zijn zang afkomt, paart met hem en legt vervolgens eieren in een speciaal hol. Daar zal zij voorlopig verblijven. Ze likt er de eieren schoon om ze te ontdoen van bacteriën en schimmels. Zijn de jonge veenmolletjes, nimfen, eenmaal geboren, dan blijft ze hen nog een tijdje beschermen; ook tegen vader veenmol, want hij lust wel een hapje vers broed.

Middenpoten

Na een paar weken moeten de nimfen het op eigen kracht zien te redden. De vrouwelijke veenmol zoekt zich een weg naar buiten, en dat kan ze net zo gemakkelijk naar voren als naar achteren. De middenpoten staan in zo’n hoek dat ze kracht kunnen zetten om hard achteruit te rennen. Daarbij botst het dier nergens tegenaan. En dat terwijl ze geen ogen op haar achtereind heeft. Die heeft ze wel aan de voorkant, maar zijn zo klein dat ze wat geniepig aandoen. Ze heeft er ook niet zoveel aan in het donker. Ze heeft wel iets aan goede sprieten. Op de kop heeft ze antennen waarmee ze in het duister kan tasten. Aan het uiteinde van het achterlijf zitten lange uitsteeksels, cerci, die hetzelfde kunnen.

Op de auto die zo soepel achteruit gemanoeuvreerd werd, kon ik geen cerci ontdekken. Die had vast een klein oogje achterop, verbonden met een schermpje binnenin.