‘Grijp nu in om een ramp in de winter te voorkomen’, zeggen energie-experts

Het wordt tien dagen nagelbijten voor Europa. Vanaf maandag begint het Russische staatsgasbedrijf Gazprom met ‘technisch onderhoud’ van Nord Stream 1, een van de belangrijkste pijpleidingen die Europa van aardgas voorziet. De vrees is dat het niet bij die tien dagen blijft. Dat Gazprom ook daarna de toestroom blijft afknijpen. Of misschien wel volledig stillegt.

Als dat gebeurt, heeft de EU een groot probleem. Het gas dat via die pijpleiding binnenkomt, is cruciaal voor het vullen van de wintervoorraden. Zit er over vier maanden niet genoeg in, dan wordt het een barre winter voor tientallen miljoenen Europese huishoudens en talloze bedrijven die waarschijnlijk op rantsoen moeten. In de energieoorlog met Rusland – 12 van de 27 EU-landen zijn nu al deels of volledig afgesloten van Russisch gas – kan het een kantelpunt worden.

Alarmfase

Europese politici reageren lankmoedig op de escalerende gascrisis, alsof de gasmarkt nog normaal functioneert. Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) zegt Gazprom niet te kunnen dwingen het ‘Russische’ deel van de opslag in Bergermeer te vullen, en evenmin lijkt het een optie dat deel dan maar zélf op te vullen, zo bleek uit onderzoek van NRC. De Duitse regering heeft de ‘alarmfase’ afgekondigd, maar de bijbehorende maatregelen blijven nog achterwege. Berlijn wil liever even wachten, niet te veel onrust zaaien.

Oliedom noemen critici dat. Energieconsultant Cyril Widdershoven zegt: „We moeten er nú alles aan doen om een ramp in de winter te voorkomen. Als je straks nog in actie moet komen, is het te laat. Als het gaat vriezen, kun je niet binnen een week aan gas komen – zelfs niet binnen drie maanden. Dus als minister Jetten zegt dat het allemaal wel goedkomt, is hij naïef. Dit is het optimisme van een zeezeiler die met een gescheurd zeil, tegenwind en op plek 25 in de race denkt nog wel te gaan winnen. Het is oorlog. Dus handel daarnaar.”

Daarmee bedoelt hij: Nederland moet snel veel meer werk maken van het inkopen van extra gas. Al kost het miljarden. Jetten is daar beducht voor, uit angst dat de prijzen op de markt de lucht in schieten, maar volgens Widdershoven moet dat maar. „We hebben de afgelopen jaren ook miljarden aan coronasteun uitgegeven, voor kappers en friettenten, dus waarom nu dan niet? Deze crisis gaat ook iedereen aan.”

Preventieparadox

Dat politici terughoudend zijn, althans in het openbaar, is verklaarbaar. Nu al veel harder ingrijpen, is een impopulaire boodschap. Bovendien zijn ze zich er scherp van bewust dat al te forse uitspraken direct effect hebben op de markt. Hoe meer paniek ze uitstralen, hoe sterker de prijzen verder omhoog kunnen gaan.

Het illustreert het dilemma waarvoor politici nu, midden in de zomer, staan. „De klassieke preventieparadox”, zegt Georg Zachmann, energieanalist bij de Brusselse denktank Bruegel. „Het is vergelijkbaar met het nemen van coronamaatregelen. Als je niet op tijd ingrijpt, loop je grote risico’s. Maar bereid je je wel gedegen voor, dan lijk je een idioot omdat je peperdure maatregelen neemt.”

Politici zouden volgens Zachmann veel duidelijker moeten communiceren. „Ze moeten zeggen: ‘Deze winter wordt enorm zwaar. We hebben nog een paar maanden, die moeten we goed gebruiken. Bereid u voor.’ Politici moeten mensen stimuleren hun huizen beter te isoleren. En dat ze nu beginnen met gedragsverandering.”

Hij berekende dat Europa bij een volledige Russische stop zijn gasverbruik met 15 procent zou moeten terugdringen om de winter door te komen. Maar de regionale verschillen zijn groot: terwijl het in de Baltische staten om 54 procent gaat, hoeven landen als Frankrijk en Spanje nauwelijks te snijden.

Op Europees niveau gebeurde tot nu toe weinig. De Europese Commissie heeft lidstaten er alleen toe verplicht dat hun opslagen voor 1 november voor minstens 80 procent gevuld zijn (dat was een concessie naar lastige lidstaten, de Commissie zette aanvankelijk in op 90 procent). Ook wil de Commissie graag namens alle EU-landen samen op de markt gas inkopen, om lagere prijzen te bedingen, net als in de coronacrisis met vaccins.

Het gebrek aan Europese daadkracht verrast niet. Lidstaten gaan traditioneel zelf over kwesties die de nationale veiligheid raken, zegt Arjen Boin van Universiteit Leiden. Hij is hoogleraar publieke instituties en openbaar bestuur en gespecialiseerd in (Europees) crisismanagement. „De EU heeft weinig bevoegdheden wat betreft crisismanagement. En lidstaten waren de afgelopen jaren ook niet happig om bevoegdheden op dat gebied over te hevelen naar Brussel.”

Horrorwinter

Komt er straks een horrorwinter, dan zal de EU daar waarschijnlijk niet klaar voor zijn, zegt Boin. En dan, verwacht hij, zullen lidstaten ‘Brussel’ wél meer macht willen geven. „Je ziet bij al die crises steeds hetzelfde patroon. Eerst is er inertie, we lossen het zelf wel op. Dan groeit het lidstaten boven het hoofd en kijken ze naar Brussel.”

Iets daarvan zie je nu al gebeuren, nu de lidstaten Brussel hebben verzocht meer regie te nemen. Op 20 juli komt de Europese Commissie met een noodplan om het afschakelen van gas Europees beter te coördineren en lidstaten voor te bereiden op een totale stop. „We moeten ervoor zorgen dat bij volledige verstoring het gas naar de plaats stroomt waar dat het hardst nodig is”, aldus voorzitter Ursula von der Leyen deze week, verwijzend naar de chaos en het gebrek aan solidariteit aan het begin van de pandemie.

Of de solidariteit deze keer standhoudt, blijft de grote vraag. Óók die van de EU met Oekraïne, zegt Georg Zachmann. Zijn grootste zorg: dat Europa „niet goed voorbereid” is op een gastekort: blijft er dan sprake van onvoorwaardelijke steun van Europa aan Kiev?