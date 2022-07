Gokbedrijven mogen over tweeënhalf jaar geen sportclubs meer sponsoren

Het kabinet gaat de regels voor gokreclames verder aanscherpen. Per 1 januari 2025 mogen gokbedrijven geen evenementen en sportclubs meer sponsoren. Dat heeft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) vrijdag bekendgemaakt.

De minister geeft hiermee gehoor aan een wens uit de Tweede Kamer, van onder anderen Michel van Nisper (SP) en Mirjam Bikker (CU). Het verbod op sponsoring wordt in fases verboden, zodat sportclubs de mogelijkheid hebben om alternatieve sponsoren te vinden, voor bijvoorbeeld shirts.

De aanscherping zal vooral in de voetbalwereld een grote impact hebben. Zo dragen de spelers van FC Volendam het logo van hoofdsponsor Bet City op hun shirts en hebben ook de profclubs AZ (Kansino), Vitesse (Bet City) en Ajax (Unibet) gokbedrijven als hoofdsponsors.

Sinds april 2021 geldt in Nederland de Wet kansspelen op afstand (Koa) en sinds oktober van dat jaar is het legaal om online te gokken en reclame te maken voor gokken. Doel van de wet was illegaliteit, verslaving, fraude en witwassen tegen te gaan. Met de invoer is het aantal gokreclames geëxplodeerd. In oktober en november 2021 waren er ruim 336.000 gokadvertenties te zien op televisie en internet - een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande jaar.

De Tweede Kamer maakt zich al langer zorgen over de toename van het aantal gokadvertenties en ziet een noodzaak om kwetsbare groepen, zoals jongeren en verslaafden, daartegen te beschermen. Uit onderzoek van onderzoeksbureau Intraval blijkt dat tussen de 162.000 en 268.000 Nederlanders een hoog risico lopen een gokverslaving te ontwikkelen.

