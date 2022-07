Getallen met een zeldzame eigenschap, dáár houdt deze wiskundige van

Bestaat er een reeks van een miljoen opeenvolgende getallen waarvan geen enkel getal priem is? Geldt voor elk getal dat er tussen dat getal en het dubbele ervan een priemgetal ligt? Bestaat er een priemgetal van meer dan een miljard cijfers zonder het cijfer 7? Bestaan er oneindig veel priemtweelingen, paren van priemgetallen die slechts twee van elkaar verschillen?

Het zijn dit soort vragen die de Brit James Maynard (35) van de universiteit van Oxford mateloos intrigeren. Maar nog meer dan de vragen zélf, interesseren hem de onderliggende technieken die nodig zijn om ze te beantwoorden. De laatste jaren gaf hij daar een enorme boost aan. „Maynard weet steeds weer nieuwe wegen te vinden, zelfs als de zaak hopeloos lijkt”, zei wiskundige Frits Beukers in 2020 over hem in NRC. Maynard wordt nu beloond met een Fieldsmedaille, de hoogste onderscheiding voor jonge wiskundigen.

Bovenstaande vragen hebben met elkaar gemeen dat vrijwel iedereen ze kan begrijpen. Natuurlijk, je moet weten wat priemgetallen zijn (getallen die slechts deelbaar zijn door 1 en zichzelf), maar verder komt er geen vakkennis aan te pas. De beantwoording van de vragen is andere koek. De eerste vraag is nog makkelijk: vermenigvuldig de eerste miljoen-en-één natuurlijke getallen met elkaar en tel er 2 bij op, en je hebt het eerste getal van de gewenste reeks. Om dat in te zien, moet je vooral níét gaan rekenen, maar nadenken over de structuur van dit geconstrueerde getal.

Vraag 2 is moeilijker. Het antwoord (ja) werd in 1850 gegeven door de Rus Pafnoeti Tsjebysjov. Vraag 3 – over grote priemgetallen zonder het cijfer 7 – was tot enkele jaren geleden een open probleem, totdat Maynard bewees dat een zevenloos priemgetal met meer dan een miljard cijfers inderdaad bestaat. Sterker, er zijn er oneindig veel van.

De laatste van de gestelde problemen is een brandende kwestie uit de getaltheorie, die nog niemand heeft kunnen oplossen. Wél kwam Maynard in de buurt: eind 2013 bewees hij dat er oneindig veel paren van priemgetallen bestaan die maximaal 600 van elkaar verschillen. Zoiets is niet vanzelfsprekend, want priemgetallen komen steeds spaarzamer voor naarmate de getallen groter worden. Dat de afstand tussen twee opeenvolgende priemgetallen vanaf een zeker moment altijd groter is dan 600, is op voorhand niet iets onmogelijks. Maynards bewijs was spectaculair, al had een andere wiskundige, de Chinees Yitang Zhang, enkele maanden eerder een zeer vergelijkbaar resultaat gepresenteerd.

Spijkerbroek en overhemd

In 2016 hield Maynard – vrijwel altijd gekleed in spijkerbroek en overhemd, bovenste twee knoopjes open – een lezing bij het Nederlands Mathematisch Congres in Amsterdam. Hij liep er rond zonder pretentie, maakte met iedereen een praatje in de koffiepauze. Deze krant deed meerdere keren verslag van zijn resultaten. Altijd was Maynard bereid om e-mails vol vragen over zijn abstracte werk te beantwoorden. Zijn meest recente werk gaat over ‘nulpunten van de Riemann-zetafunctie’, dat verband houdt met de Riemannhypothese, het meest nagejaagde mysterie in de wiskunde. Een preprint zette hij vorige maand online.

Voor het YouTube-kanaal Numberphile maakte Maynard de laatste jaren diverse filmpjes om zijn werk aan een breed publiek uit te leggen. Een daarvan gaat over de al genoemde zevenloze priemgetallen. Priemgetallen van twintig cijfers zonder 7 zijn er nog best veel, een voorbeeld is 49.135.832.685.980. 009.261. Maar bij zeer grote getallen is het ontbreken van zevens uitzonderlijk. Verreweg de meeste getallen van, zeg, een miljoen cijfers, bevatten álle cijfers van 0 tot en met 9. Dat de verzameling zevenloze natuurlijke getallen oneindig veel priemgetallen bevat, is geenszins evident. Aan het cijfer 7 is overigens niets speciaals. Je kunt dezelfde vraag stellen als je die 7 vervangt door een ander cijfer.

Maynard bewees dat er altijd weer priemgetallen opduiken waarin een bepaald cijfer ontbreekt, hoe hoog je ook klimt op de getallenladder. De moeilijkheid is natuurlijk: hoe bewijs je zoiets? Maynard heeft er negentig pagina’s voor nodig. Zijn artikel uit 2019 in Inventiones mathematicae bevat een mix van ideeën uit de analyse, combinatoriek en algebra.

Je moet uitkijken hoe ver je gaat met het snoeien van cijfers

Een voor de hand liggende vervolgvraag is: bestaan er ook oneindig veel priemgetallen waarin twee specifieke cijfers ontbreken, bijvoorbeeld de 4 en de 7? „Dat is een open probleem, we weten het niet”, zegt Maynard in de Numberphile-video. Hij vermoedt dat het antwoord ja is. „Maar”, voegt hij eraan toe, „bij het ontbreken van slechts één cijfer zitten we al aan de limiet van de huidige bewijstechnieken.” Maynard verwacht daarom niet dat die vervolgvraag snel zal worden beantwoord. „Bovendien”, zegt hij, „moet je uitkijken met hoe ver je gaat met het snoeien van cijfers.” Simpel voorbeeld: ofschoon er oneindig veel getallen bestaan met enkel even cijfers, zijn er – op het getal 2 na – geen priemgetallen met die eigenschap.

In minder dan tien jaar tijd is Maynard opgeklommen van promovendus tot een van de leidende figuren in zijn vak. Met zijn werk wordt de geheimzinnige wereld van de priemgetallen stukje bij beetje verder blootgelegd. En de hoop is, uiteraard, dat de tools die hij ontwikkelt op de lange termijn bruikbaar zijn om antwoorden te vinden op de Grote Vragen, zoals het probleem van de priemtweelingen.