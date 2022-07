Floor de Jong zaagde tientallen knotwilgen om. ‘Ik kan later zeggen: we hebben er alles aan gedaan’

De koeien van boer Floor de Jong beginnen luid te loeien als hij komt aanlopen om het hek naar het weiland open te doen. „Ze staan te trappelen, het zijn echt gewoontedieren. We hebben iets te lang koffie gedronken”, zegt De Jong. Hij loopt de graskuil op en kijkt uit over zijn tweehonderd hectare landbouwgrond in de polder van het dorp Bergambacht in de gemeente Krimpenerwaard (57.000 inwoners). Dit boerenlandschap vol grazende koeien, gelegen ten oosten van Rotterdam, wil hij graag behouden. „Als het echt misloopt met het stikstofbeleid en boeren hier verdwijnen, kan ik later in elk geval zeggen: we hebben er alles aan gedaan.”

Het is woensdagochtend, De Jong is nog aan het bijkomen van een bewogen week die hem politiek de kop kostte. Dinsdagavond maakte hij in een emotioneel betoog in de gemeenteraad zijn aftreden als SGP-raadslid bekend. De Jong, een regionale leider van Farmers Defense Force, zaagde samen met andere boeren op 27 juni tientallen knotwilgen rond zijn boerderij om. Het was een protest tegen de „kaalslag” op het platteland die De Jong vreest als de Haagse stikstofplannen doorgaan. Regionaal én landelijk was de verontwaardiging groot. De lokale partij Pro Krimpenerwaard noemde hem een „radicale vernielzuchtige actievoerder”, op Twitter werd hij voor „subsidiehoer” uitgemaakt omdat hij als boer ook gemeenschapsgeld voor natuurbeheer ontvangt.

Zo hoefde het voor hem niet meer, zegt De Jong. „Ik wilde ook niet dat het aan de SGP zou blijven kleven.” De Jong is de eerste lokale politicus die door de recente ophef rond de stikstofcrisis is teruggetreden.

De gebeurtenissen in de Krimpenerwaard laten zien hoe hoog de emoties over de Haagse plannen lokaal oplopen en hoezeer de gevolgen van het ingezette beleid in het landelijk gebied worden gevreesd. De lokale reacties op de actie van De Jong variëren van felle kritiek tot onvoorwaardelijke steun, maar over één ding zijn inwoners en lokale politici die NRC sprak het eens: het Haagse stikstofplan is slecht doordacht, onduidelijk en oneerlijk voor boeren.

Netty Brussee is woensdag, ruim een week na het incident, nog altijd boos. Brussee is eigenaar van kinderdagverblijf Achter ’t Potdeksel vlak naast De Jongs perceel. Van de drie dertig jaar oude wilgen die zij zelf onderhield stonden plotseling alleen de afgezaagde boomstammen nog. „De bomen stonden aan de openbare weg en horen bij dit karakteristieke landschap. Vorig jaar zat er nog een uil in te broeden. Dit is pure vernieling.” Brussee heeft aangifte gedaan en wil dat De Jong nieuwe wilgen voor haar deur plant. Het incident heeft hun relatie beschadigd, zegt ze. „Ik belde Floor altijd direct op als een koe stond te bevallen. Daar moet ik nu echt even over nadenken.”

Brussee benadrukt dat zij niets tegen boeren heeft. „Ik ben opgegroeid in een boerendorp, ik snap hun boosheid op de overheid. Het zou verschrikkelijk zijn als hier meer boeren verdwijnen.” De manier waarop De Jong actie heeft gevoerd veroordeelt ze wel. „In onze buurtapp werd geschokt gereageerd. Zo zorg je er alleen maar voor dat burgers zich tegen de boeren keren.”

Boerenkinderen

Voor het gemeentehuis in Lekkerkerk, een van de dorpen in de Krimpenerwaard, hebben zich dinsdagavond tientallen boerenkinderen op mini-trekkers verzameld. Ze rijden rond met protestborden met teksten als ‘Ik wil boer worden’ of ‘Wie de boeren laat stikken heeft straks niks te bikken’. De buurtbewoners op deze manifestatie steunen De Jong voluit. Manuela Peters vindt het kappen van de wilgen „een topactie”. „Floor komt alleen maar op voor de toekomst van z’n kinderen.” Als De Jong zelf zijn gezicht laat zien bij de demonstratie, stapt een vrouw met een bos bloemen op hem af. „Alsjeblieft Floor, het is waardeloos hoe ze met je omgaan!”

Vlak voordat het raadsdebat over zijn actie begint zegt De Jong dat hij het een spannend moment vindt. Hij heeft overwogen zijn woorden op papier te zetten, maar spreekt toch uit het hoofd. Hij zegt beteuterd dat hij reacties kreeg „alsof ik Satan zelf ben”. De Jong, in donkerblauw pak en met oranje SGP-stropdas, breekt als hij de kinderen bij het gemeentehuis aanhaalt. „Ik voel me echt gezegend met die jongens en meisjes buiten.”

SGP’er en lokale FDF-voorman Floor de Jong moest zich dinsdag in de raad verantwoorden voor het omzagen van knotwilgen.

Na zijn aftreden krijgt hij handen en schouderklopjes van collega’s, SGP-fractievoorzitter Jan Verburg neemt het daarna nog voor De Jong op. Van de SGP, in de Krimpenerwaard met vijf zetels de tweede partij, had De Jong – de enige boer in een raad met 31 zetels – niet hoeven opstappen, zegt Verburg in het debat. „De SGP-fractie ziet hem met lede ogen gaan. Floor was als geen ander in staat de belangen van de boeren te behartigen, hij is een voorbeeld voor ons allemaal.” Over het kappen van de knotwilgen gaat het al niet meer.

Megabedrijf

Aan de keukentafel heeft De Jong woensdag zijn nette pak weer ingeruild voor een donkergroene overal. Het was een korte nacht, het melken van de koeien begint iedere ochtend om half vijf. Zijn vrouw Evelyn schenkt koffie en biedt koekjes aan, tijdens het gesprek lopen de kinderen een voor een binnen, net als de Oekraïense vluchtelingen die de familie opvangt. Z’n zoon zit al in de maatschap, zijn drie dochters helpen in hun vrije tijd een handje mee. De Jong runt een echt familiebedrijf: hij nam de boerderij over van z’n vader, die nog altijd helpt in de kaasmakerij. Zijn moeder staat in de kaaswinkel.

De boerderij is uitgegroeid tot een megabedrijf, met 500 koeien en 1.800 varkens. Ter vergelijking: een gemiddeld boerenbedrijf heeft ruim honderd koeien. De Jong kreeg de afgelopen zeven jaar bijna een half miljoen Europese landbouwsubsidies, blijkt uit data van website Follow the Money. Daarmee zit hij bij de 3 procent best gesubsidieerde boeren Nederland en ontvangt hij volgens de site zes keer meer dan de gemiddelde boer. De omzet van De Jong ligt rond de 3,5 miljoen euro.

Geen spijt

Echte spijt van zijn actie heeft De Jong niet, hij betreurt vooral de ophef. In de jaren tachtig werden boeren in de Krimpenerwaard beboet en opgepakt voor het illegaal storten van afval op hun land, waarna uit protest nog veel meer knotwilgen werden gekapt. „Destijds dreigden de boeren de hele Krimpenerwaard plat te zagen. Dit gebied is qua boerenacties toch een beetje het Uruzgan van Nederland.” Volgens De Jong is het aantal melkvee- en varkenshouders in zijn gemeente de afgelopen decennia al fors gekrompen. „Het is mijn grote angst dat nog driekwart van de bedrijven hier weg moet. Wij zijn nu een gezond bedrijf, maar dat geeft geen garanties voor de toekomst.”

De inmiddels beruchte stikstofkaart van minister Christianne van der Wal (VVD) is ook in de Krimpenerwaard slecht gevallen. Daarop is voor de gemeente een doelstelling van 47 procent opgenomen voor stikstofreductie. De provincie Zuid-Holland moet met de kaart aan de slag, het onteigenen van boeren is een uiterste middel om de doelen te bereiken. In de Krimpenerwaard ligt dat extra gevoelig omdat provincie en gemeente al jaren bezig zijn met de aanleg van het nieuwe natuurgebied Veenweiden, 2.250 hectare, op een totale oppervlakte van 16.000 hectare. Vierentwintig boeren in het gebied kozen ervoor zelf natuur te gaan realiseren, met zeven boeren lopen onderhandelingen over onteigening.

De aanleg van die natuur is hard nodig, zegt Maarten Breedveld van stichting Zuid-Hollands Landschap, een van de partijen die het natuurgebied beheert. „Het aandeel natuur per bewoner is hier minimaal, terwijl duizenden hectaren worden gebruikt voor landbouw.” Dat intensieve gebruik voor landbouw heeft de natuur van het oude cultuurlandschap aangetast, zegt Breedveld. „De Krimpenerwaard kende ooit een hoge biodiversiteit en was beroemd om de gebieden waar weidevogels floreerden.”

Op de frequent gemaaide en bemeste landbouwgrond in de Krimpenerwaard zijn weidevogels als de grutto, tureluur en kievit amper meer te vinden, zij moeten in het nieuwe natuurgebied weer de kans krijgen.

De achteruitgang van de natuur heeft niet alleen met stikstof te maken, maar de neerslag van stikstof heeft volgens Breedveld wel degelijk effecten. Zo worden blauwgraslanden erdoor aangetast en verzuurt de bodem, waardoor plantensoorten verdwijnen of bepaalde typen gras – zoals het pijpenstrootje en bramenstruiken – andere soorten verdrijven. „De soortenrijkdom neemt dramatisch af”, zegt Breedveld.

Het goud van de kaas

ChristenUnie-raadslid Anthony Tom is ook voor een gezonde natuur, maar vindt de voorgestelde 47 procent minder uitstoot voor de landbouw te veel. „Dan moeten er nog meer boeren weg, dat is heel ingrijpend. Het boerenland, met het goud van de kaas en het wit van de melk, is onze identiteit en core business, ook qua toerisme. Dit raakt ons direct.” Tom vindt dat het Haagse stikstofplan veel te weinig rekening houdt met de lokale situatie. „Hier hebben we al een moeizaam proces met onteigeningen achter de rug en dan krijg je zo die 47 procent er weer bovenop. Er wordt niet gekeken naar de inspanningen die hier al worden gedaan, bijvoorbeeld door de boeren die al zelf met natuur aan de slag zijn.”

Waar coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie landelijk zeggen dat aan de stikstofdoelen niet getornd mag worden, is Tom in de gemeenteraad de indiener van een breed gesteunde motie die vraagt om „een forse verlaging” van de 47 procent voor de landbouw en het college vraagt „geen medewerking te verlenen” aan onteigeningen in het kader van stikstofreductie. Ook de lokale VVD- en CDA-fractie stemmen voor.

Natuurbeheerder Breedveld snapt de onrust, maar zegt dat onder boeren in de Krimpenerwaard echt een omslag nodig is. „Het huidige gebruik van landbouwgrond op een industriële manier is roofbouw plegen op de natuur.” Breedveld hoopt dat steeds meer boeren zullen kiezen voor een bedrijf dat meer in balans is met de natuur. „Ik wil niet minder, maar meer boeren hier, die met minder dieren een goede boterham kunnen verdienen én voor ons eeuwenoud cultuurlandschap te zorgen.”

Floor de Jong ziet weinig in inkrimpen, hij vindt dat maar „gezeur”. Bovendien doet hij al aan natuurbeheer. De Jong is voor nu opgelucht dat hij al zijn energie weer in zijn bedrijf kan steken, een melkveehouderij combineren met gemeenteraadswerk was lastig. Het vervelendste vindt hij dat zijn buurvrouw Netty nog zo boos op hem is. De Jong weet niet of hij al snel langs gaat om het goed te maken en over het planten van nieuwe wilgen te praten. „Netty is niet iemand die snel vergeet. Dit heeft even tijd nodig vrees ik.”