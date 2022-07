Explosieve groei flitsbezorgers stagneert nu lockdowns voorbij zijn

Na een razendsnelle opkomst zijn flitsbezorgers sinds de coronacrisis niet meer weg te denken uit het straatbeeld van grote steden. Toch is de groei Gorillas, Zapp en Getir sinds begin dit jaar gestagneerd. Dat blijkt uit transactiedata van ABN Amro, meldt persbureau ANP vrijdag.

De bezorgdiensten zagen sinds de tweede helft van vorig jaar hun omzet, mede vanwege de lockdowns, met een factor 20 exploderen. Met name de maanden januari tot en met maart van dat jaar waren voor de flitsbezorgers een hoogtepunt. Maar sinds april stagneert de groei, stellen onderzoekers van ABN.

Volgens ABN Ambro-econoom Gerarda Westerhuis is de verklaring voor de daling in groei tweeledig. Volgens haar hebben de bezorgdiensten vooral last van de opening van de horeca. Tijdens de lockdowns bestelden veel Nederlanders drank en snacks, maar de vraag hiernaar is vanwege de heropening van de horeca weggevallen.

Lees ook: Chaos bij Gorillas: ‘Ik brak een rib. Drie dagen later werd ik ontslagen’

Negatieve publiciteit

Een andere reden voor de stagnatie is volgens Westerhuis de negatieve publiciteit rondom de flitsbezorgers. Na klachten van buurtbewoners besloot de gemeente Rotterdam geen nieuwe distributiecentra meer te openen en in Amsterdam werd een aantal zogenaamde darkstores zelfs gesloten.

Uit onderzoek van NRC bleek vorige maand dat de Duitse bezorgdienst Gorillas in Nederland chronische problemen heeft met zaken als fietsonderhoud, voorraadbeheer en salarisbetaling. Zo klopten volgens (oud)-werknemers loonstroken nooit en stonden pakken melk soms de hele dag naast overvolle koelkasten. Ook hadden bezorgers fietsongelukken door kapotte fietsen.

Eind vorige maand maakte bezorgdienst Zapp bekend te willen stoppen in Nederland, omdat het bedrijf niet meer levensvatbaar zou zijn omdat onder andere de gemeente Amsterdam distributiecentra uit woonwijken weert. Door de aanhoudende onzekerheid over de regelgeving in Nederland kan het bedrijf naar eigen zeggen de beoogde groei niet meer bijbenen.