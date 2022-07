Elon Musk blaast overnamepoging Twitter af

Elon Musk ziet af van zijn poging om Twitter voor 44 miljard dollar over te nemen. Dat hebben de advocaten van de Tesla-oprichter laten weten. Musk had al in een eerder stadium laten weten mogelijk af te willen zien van de overname vanwege onduidelijkheid over het aantal spamaccounts op het sociale mediaplatform.

Het bestuur van Twitter zegt dat minder dan vijf procent van het aantal gebruikers op Twitter bots zijn. Musk claimt dat het er meer zijn en zegt dat Twitter onvoldoende duidelijkheid heeft verschaft over het werkelijke aantal nepaccounts. „Bijna twee maanden lang heeft de heer Musk gezocht naar de gegevens en informatie die nodig zijn om een onafhankelijke beoordeling te maken van de prevalentie van nep- of spamaccounts op het platform van Twitter”, schrijven de advocaten van Musk. „Twitter heeft nagelaten of geweigerd om deze informatie te verstrekken”.

Volgens de advocaten heeft het bestuur van Twitter daarmee bepalingen uit de overnameovereenkomst gebroken. Het terugtrekken van Musk kan mogelijk leiden tot een rechtszaak. In de oorspronkelijke overeenkomst staat dat een dwangsom van 1 miljard dollar betaald moet worden als Musk zich voortijdig terugtrekt. Bret Taylor, de voorzitter van de raad van commissarissen van Twitter, schrijft in een reactie dat de overname gewoon zal doorgaan „tegen de prijs en voorwaarden die met de heer Musk zijn overeengekomen”. Hij dreigt met juridische stappen indien Musk definitief besluit af te zien van de aankoop.

In april van dit jaar kondigde Musk, momenteel de rijkste man ter wereld, aan dat hij Twitter voor 44 miljard dollar wilde overnemen. Sindsdien liet Musk regelmatig zijn twijfels over de deal doorschemeren, iets wat door sommige experts werd gezien als een tactiek om minder te betalen voor het sociale mediabedrijf. In juni gaf Musk een inkijkje aan Twitter-medewerkers over zijn plannen. Zo zei hij dat hij het platform naar een miljard gebruikers wilde laten groeien.