Sommige woorden zijn door popularisering en onjuist gebruik hun originele betekenis verloren. Dat is jammer, want er komen niet altijd nieuwe of betere woorden voor in de plaats. Spiritualiteit is zo’n woord. Het woord lijdt al jaren een kwijnend bestaan en zodoende het ding erachter ook.

Wat er eerst kwam, de taal of het ding, is een tomeloos ingewikkeld vraagstuk. Ervan uitgaande dat taal ontstaan is in relatie tot anderen als communicatiemiddel geeft de originele betekenis van spiritualiteit (innerlijk geestesleven) nog meer urgentie: het woord verwijst naar jouw innerlijke beleving, los van die van de groep.

Een eigen hoofd

Neem nou het kleine, korte doch stevige woordje ‘ik’. Kunnen we ervan uitgaan dat er al een ik-besef was voordat de persoonlijke voornaamwoorden ik, jij en hij er waren?

Ik was altijd geneigd te denken van wel, maar nu weet ik het niet meer zo zeker. Ook al bestonden we al uit verschillende lichamen met elk een eigen hoofd, het zou zomaar kunnen dat deze ogenschijnlijke afgescheidenheid voordat het woord er was, anders beleefd werd, meer als aan elkaar vergroeide bomen in een bos, een collectief, dan als de geïsoleerde stadsbomen die we zijn geworden.

Door de popularisering lijkt spiritualiteit meer op iets wat je zou kunnen consumeren dan beleven

Maakt het eigenlijk uit wat er eerst kwam, het woord of het ding erachter? En is er wel zoiets als een ding erachter, een ding dat misschien een beter woord verdient, of is de huidige betekenis van spiritualiteit de enige betekenis die we het nog mogen toekennen; een oppervlakkige poel van tweedehands spreuken die klakkeloos geconsumeerd worden, veelal in een mooie verpakking van bijpassende ton sur ton active-wear en rieten strandhutjes?

Cacao-ceremonies

Ik denk van niet en ik denk ook dat we allemaal een woord missen dat écht bedoelt wat erachter ligt, en lag. Met de popularisering van alles wat met spiritualiteit te maken heeft – dure en comfortabele cacao-ceremonies in gestileerde ruimtes waar langer bij stil wordt gestaan dan bij het innerlijke geestesleven zelf – lijkt spiritualiteit meer op iets wat je zou kunnen consumeren dan beleven.

Misschien dat we het mooiere zielenleven kunnen inzetten voor het laatste, zodat het ding erachter er weer volop mag zijn. Dan kunnen we spiritualiteit consumeren en in ons innerlijk geestesleven gewoon weer met ons zielenleven zijn, zonder dat dit ongemak bezorgt of overeind staande haren. Want misschien kwam het ik-besef wél pas met het woordje ‘ik’, en heeft de ontwikkeling van taal niet alleen de individualisering verder in de hand gewerkt maar zou dat het ook kunnen doen van ons zielenleven.

Ja, geef dat innerlijke geestesleven van ons alsjeblieft een nieuw woord.