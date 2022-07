In de kelder van The Whole Bible Believers Church, in de Zuid-Nigeriaanse stad Akure, werden maandag meer dan 77 mensen gered door de politie, onder wie 23 kinderen. Vermoedelijk hielden predikanten hen vast in de kelder om de wederkomst van Jezus Christus af te wachten. Hoe lang ze vast zaten in de kelder, is niet bekend.

Foto Sunday Alamba / AP