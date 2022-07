Die ene fout waar je wakker van ligt: over leven met schuld

Twee jaar geleden was ik in New York voor een project met relatietherapeut Esther Perel. Aan de keukentafel vertelde haar man Jack Saul, een psycholoog die is gespecialiseerd in trauma, over zijn onderzoek naar ‘moral injury’ bij oorlogsveteranen. Morele verwonding ontstaat wanneer je morele overtuiging geweld is aangedaan door eigen of andermans handelen. Hoe leef je verder als je mensen hebt zien doodgaan of zelf gedood hebt?

Zoals Perel als geen ander weet, kunnen ook intermenselijke relaties een slagveld zijn waar morele verwonding op de loer ligt. Wie ooit ontrouw heeft meegemaakt of verlaten is, kent de pijn die daarmee gepaard gaat. Als ‘slachtoffer’ kun je in de meeste gevallen nog op begrip rekenen, je hebt de hoop er ooit ‘sterker’ uit te komen, misschien zelfs te vergeven. Maar hoe leef je verder als ‘dader’? Zo begon ik me af te vragen hoe het is om de bron van andermans pijn te zijn. Ik besloot in een zesdelige podcastserie te onderzoeken wat ‘schuld’ betekent, in menselijke en in maatschappelijke zin.

Oorspronkelijk was ‘schuldig zijn’ vooral ‘verschuldigd zijn’, een economisch begrip. Die oorsprong is terug te zien in uitdrukkingen als ‘een openstaande rekening’ en ‘betaald zetten’. Juridisch werkt schuld ongeveer nog steeds zo. De aanklager in ons strafrecht is de staat en door middel van straf los je een schuld in aan de staat en de samenleving.

Ook in de persoonlijke beleving van schuld zit nog het concept van ‘ruil’ verscholen. Nietzsche beschrijft in De genealogie van de moraal hoe schuld en pijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, omdat pijn het ‘betaalmiddel’ is waarmee een schuld wordt afbetaald. Het christelijke begrip ‘erfzonde’ veronderstelt dat het wezen van de mens is geworteld in schuld. Schuldvragen zijn altijd in dialoog met de (ongeschreven) sociale regels van de samenleving, die op hun beurt weer de basis vormen voor (geschreven) rechtsregels en wetten.

Daarnaast is er de persoonlijke, innerlijke schuldbeleving. In het christendom staan concepten als boetedoening, schuldbelijdenis en het geweten centraal. Schuld moet beleden en verwerkt worden, waarbij berouw een voorwaarde is voor loutering. Inmiddels is het niet meer de oordelende blik van God waar we mee worstelen, maar ons eigen spiegelbeeld. Het is die beleving van schuld in de vorm van ‘schuldgevoel’ waar ik benieuwd naar ben. En naar de (on)mogelijkheid van ‘afbetaling’ in deze tijd van cancelcultuur en trial by media. Welke ruimte is er nog voor loutering, vergeving en verlossing als iemand via internet al is gebrandmerkt voor het leven?

Volgens onderzoek heeft iedereen gemiddeld twee uur per dag last van een milde variant van schuldgevoel. Je moeder wegdrukken als je ziet dat ze belt. Die ene lastige taak uitstellen. Roddelen. Ook met pesten, stelen of overspel krijgt het merendeel van de mensen te maken. Iedereen heeft weleens een uitgebreid gesprek met zijn geweten gevoerd. Het is het pijnlijke gevoel dat zich van ons meester maakt bij het besef dat we verkeerd gehandeld hebben.

Psychologisch is het gezond dat we emotionele pijn ervaren als we een morele grens overschrijden. Volgens Frans Schalkwijk, psychoanalyticus en psychotherapeut gespecialiseerd in schuld, is het geweten een psychische functie die je zelfwaardering bewaakt. Schuld stelt ons de vraag: wie ben ik dat ik dit heb kunnen doen? Maar schuld gaat niet altijd over wat we hebben gedaan, net zo vaak over wat we níét hebben gedaan. Of niet hebben kunnen voorkomen. Schuld zit vaak verborgen in het mistige gebied tussen handelen en niet-handelen, tussen macht en onmacht. Voor deze podcastserie interviewde ik mensen die op verschillende manieren fouten hebben gemaakt, en vroeg ik Frans Schalkwijk samen met officier van justitie Disa Jironet en filosoof Ger Groot naar deze persoonlijke getuigenissen te luisteren. Een van hen was regisseur Marcus Azzini, die opstapte wegens een #MeToo-affaire.

Ik hoop dat lezers bereid zijn zich in te leven in zijn verhaal en dat van de andere ‘schuldigen’. Het kan ongemakkelijk zijn – een onaangename confrontatie via ‘de ander’ met onszelf. Dat knagende gevoel van iets wat je niet meer kunt terugdraaien. Die ene fout waar je nog steeds van wakker ligt. De excuses die je nog moet maken. Die gevoelens kennen we allemaal.

Dit project kwam tot stand met steun van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten, fondsbjp.nl.

