Deze indringende documentaire over de Shoah bevat een waarschuwing voor onze toekomst

De 95-jarige Max Wolff heeft zijn gezinsleven vastgelegd in veertigduizend foto’s en vele meters film. Fijn zo’n uitgebreid familiealbum, zou je denken. Maar zijn dochter Batya is niet blij. De foto’s staan tussen haar en haar eigen herinneringen in, zegt ze. En zo leuk was het niet om steeds weer te moeten poseren.

Bij de filmpjes rond haar moeders bevalling valt haar op hoe geënsceneerd die zijn. Toen ze voor het eerst haar geboortefilm zag, dacht ze: „Die film gaat over iemand die dood is.” Haar zus drukt zich nog sterker uit. Toen die een foto van haar wieg zag, dacht ze dat ze er niet in zou passen „omdat er allemaal botten in liggen van dode mensen”.

Hier is meer aan de hand dan een vader met een uit de hand gelopen fotografie-hobby, zo blijkt uit de documentaire Vastgelegd (KRO-NCRV), die Batya Wolff maakte met kunstenaar Arnoud Holleman. Als vader Max in de eerste minuten zegt: „Ik ben nooit bevrijd”, is al duidelijk: dit gaat over de Shoah. Maar hoe hangt die volkerenmoord samen met de tienduizenden familiekiekjes van Max?

De twee zusters en de zwager van Max zijn vermoord door de nazi’s. Zijn zus was voor de oorlog de fotograaf van de familie. Max fotografeert om te compenseren voor wat hij heeft verloren, en om het leven van na de Shoah vast te leggen. Om te herinneren en te herdenken. Voor zijn eigen dochters is dat zwaar: zij zijn na de oorlog geboren en opgegroeid in de schaduw van de Shoah. Dochter Batya heeft het gevoel dat ze daarom nooit écht geleefd heeft. Dat haar vader haar heeft opgezadeld met zijn trauma. Ze vraagt zich af: „Kan ik mij bevrijden van een oorlog die voor ik geboren werd al afgelopen was?”

Dan blijkt er een filmpje te bestaan van de bruiloft van zus Elly en zwager Sieg Kanstein. Januari 1940. Je ziet een jonge vrouw vol leven en geluk. Dochter Batya beseft: zij lééfden. En wij niet. Na de oorlog ging het leven verder, maar niet echt. Trouwen, kinderen krijgen, kleinkinderen krijgen – om de goeddeels uitgeroeide familie te laten voortbestaan. Maar het voelde als in scène gezet.

Toch vindt Batya troost in de vooroorlogse filmpjes. Ze ziet de tantes die altijd zo dood voor haar waren, maar nu blijkt dat ze gewoon een leven hadden voor de dood. Jonge vrouwen die trouwen, zeilen, spelen in het bos. Tante Elly kijkt uitdagend in de camera: kom maar op! Een leven los van de Shoah. Omdat hun dood zo minder zwaar op Batya weegt, hoopt ze zelf ook te kunnen gaan leven.

Deze documentaire werd uitgezonden door de publieke omroep. Diezelfde publieke omroep zond op 10 mei een programma uit waarin één van de gasten zonder tegenspraak de omvolkingstheorie kon propageren. Donderdag heeft de centrale NPO-leiding een boete opgelegd van 93.000 euro aan de verantwoordelijke club, Ongehoord Nederland. Niet voor het verspreiden van dodelijke ideeën - er zijn al aanslagen gepleegd met de omvolkingstheorie in de hand - overigens, maar voor het niet voldoende kritisch bevragen van deze en andere leugens.

Lees ook dit artikel: NPO: Ongehoord Nederland toont intern 'enige reflectie'

Dat is een ongekend snelle en slagvaardige reactie van de NPO-leiding. Die in schril contrast staat met de daadkracht in eerdere dossiers. De ombudsman, op wiens oordeel de boete is gebaseerd, zei dat „ook andere partijen” zich dit moeten aantrekken. Denk aan WNL, dat Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet eens tot gasthoofdredacteur van de ontbijtshow maakte. Of denk aan Op1, waar Baudet met alle egards werd ontvangen door zijn vakantievriend en Forum-donateur Jort Kelder. Een duidelijk geval van belangenverstrengeling dat journalistiek niet in de haak is. Het Commissariaat voor de Media kondigde een jaar geleden een onderzoek aan. Gaan we nooit meer wat van horen.