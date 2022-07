De strijd om de wielermacht tussen Tour-organisator ASO en de internationale bond UCI

Je herkent ze vrijwel meteen. Tussen de overwegend felle kleuren van de teambussen, de rijen volgauto’s en de wirwar van wielrenners in hun tricots, loopt een groepje van vier commissarissen van de internationale wielerbond UCI in een rustige pas. Kakikleurige broek, lichtblauw overhemd erboven. Op de linkerborst prijken de letters van hun werkgever, de badge om hun nek verklapt hun functie. Ze doen hun dagelijkse ronde door het rennerskwartier, deze keer in de Deense startplaats Vejle, de plek waar wielerploegen de laatste voorbereidingen treffen in aanloop naar de derde Touretappe.

Hun blik is gericht op de racefietsen die boven op de ploegwagens zijn vastgeklikt. Voor iedere rit deze Tour de France controleert de wedstrijdjury het materiaal van de renners uitvoerig. Op voortstuwende onderdelen, verboden mechanische aandrijvingen of onreglementaire aanpassingen aan het stuur. Zij moeten zorgen dat de koers eerlijk verloopt. „De UCI is de politieke macht in de wielerwereld”, zegt hoogleraar sportmarketing Wim Lagae van de KU Leuven. De internationale wielerbond bepaalt de regels voor wielerwedstrijden en levert commissarissen die er tijdens rittenkoersen als de Tour op toezien of ieder team zich aan de protocollen houdt.

Maar er was een tijd dat de Amaury Sport Organisation (ASO), de eigenaar en organisator van de Tour, liever zelf juryleden aanwees. Een tijd dat de ASO de UCI zoveel mogelijk buiten de Tour wilde houden. Een tijd ook, waarin de spanning tussen de twee belangrijkste wielerinstituten een kookpunt bereikte.

NRC

Ruzie om Parijs-Nice

Zoals in 2008, toen de UCI de wielerkalender dreigde om te gooien. Etappekoers Parijs-Nice zou worden geschrapt als officiële wedstrijd. Dat zou een pijnlijke aanpassing van de wielerkalender voor de ASO betekenen. Als organisator van Parijs-Nice was die ronde een belangrijke test voor de Tour de France, vooral als het ging om media-aandacht.

„De UCI zei tegen ploegen: jullie mogen hier niet meer aan meedoen, de koers valt buiten onze regels”, vertelt Lagae. Maar de ASO liet weten dat iedereen die Parijs-Nice zou overslaan, een uitnodiging voor de Tour de France kon vergeten. Afwezigheid bij de belangrijkste wielerronde van het jaar zou voor de wielerploegen een niet te slikken gevolg zijn. „De teams schaarden zich achter de ASO en Parijs-Nice ging gewoon door dat jaar”, zegt Lagae, die ook het boek Koerszaken schreef.

Het was een bevestiging van de machtspositie die de ASO, sinds de oprichting van het bedrijf in september 1991, binnen de wielerwereld heeft. De Britse schrijver Alex Duff verdiepte zich voor zijn boek Le Fric (Het Geld), dat dit jaar vlak voor de start van de Tour verscheen, vijf jaar in de strijd om de macht in de wielerwereld. Zijn aandacht werd vooral getrokken door de rol van de familie Amaury, de enige aandeelhouder van de ASO, die al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw de volmacht over de Tour-opzet heeft.

Het boek biedt op speelse wijze een inkijk in de zakelijke historie van de Ronde van Frankrijk. Aan geldkwesties daarin geen gebrek. Alleen al de manier waarop de familie Amaury de licentie van de Tour verkreeg, was een financiële kwestie. Voor 1965 was de organisatie in handen van zowel dagblad Le Parisien Libéré (eigendom van de Amaury’s) als van sportkrant L’Équipe van Jacques Goddet. Omdat het Goddet en L’Équipe financieel niet voor de wind ging, verkocht hij de krant – en daarmee het aandeel in de Tour de France – aan de familie Amaury.

100 miljoen euro

Wat de Tour de France de ASO, en daarmee de familie Amaury, vandaag de dag precies oplevert, is allerminst duidelijk. Dat komt vooral doordat het bedrijf de financiële cijfers van alle sportevenementen die het organiseert, op een hoop gooit. Naast de Tour is de ASO ook eigenaar van onder veel meer autorally Parijs-Dakar en de marathon van Parijs. „Ze hoeven dat ook niet op een andere manier te doen”, zegt auteur Duff. „En ik denk dat ze liever niet laten weten hoeveel ze precies met de Tour de France verdienen. Vooral niet aan de wielerploegen.”

Duff schat na zijn onderzoek de opbrengsten van de uitzendrechten en sponsorcontracten – met onder meer autofabrikant Skoda en watermerk Vittel– van de Ronde van Frankrijk op iets meer dan honderd miljoen euro. Een andere inkomstenbron voor de ASO is het geld dat steden en dorpen betalen om start- of finishplaats te mogen zijn. Van Utrecht is bekend dat het voor de start van 2015 een fee van vier miljoen euro aan de Tourorganisator overmaakte. Kopenhagen zou voor de Grand Départ dit jaar 5,5 miljoen euro hebben betaald.

Het eigendom van de belangrijkste en financieel meest interessante wielerronde van het jaar maakt de ASO bij voorbaat een sterke speler, zegt sportmarketing-deskundige Marcel Blijlevens. Het bedrijf kocht de afgelopen decennia ook de eigendomsrechten van wielerkoersen als Parijs-Roubaix, het Critérium du Dauphiné, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Voor andere partijen is het daardoor lastig geworden om een aandeel te verkrijgen in de wielermarkt.

Wielerbond UCI mist überhaupt de financiële stootkracht om zelf meer koersen te organiseren en uit te zenden, stelt Duff. De wielerwereld is wat dat betreft speciaal, meent Lagae. „Regulator UCI, de politieke macht, is economisch niet de sterkste partij.”

Internationale expansie

De UCI heeft, met name in het begin van deze eeuw, wel geprobeerd daar verandering in te brengen. De kwestie rond Parijs-Nice in 2008 volgde na de jaren van het UCI-voorzitterschap van de vijf jaar geleden overleden Nederlander Hein Verbruggen. Hij poogde de internationale wielerorganisatie onder meer sterker te maken door mondialer te denken; koersen in China, op zoek naar wielerenthousiasme in de Verenigde Staten. Hoewel dat leidde tot meer interesse in wielrennen in die delen van de wereld, bracht het de UCI niet het (economische) succes dat nodig was om de strijd met de ASO echt aan te kunnen gaan.

Een overwinning die Verbruggen wel boekte, was het rankingsysteem voor wielerploegen. Waar de ASO eerst zelf teams kon uitnodigen voor de Tour de France, werd een ranglijst bepalend voor het deelnemersveld. Maar ook daar wist de ASO een deel van de macht te behouden; de organisator kan nog altijd ieder jaar vier wildcards uitdelen aan ploegen. Vaak gaan die naar Franse teams.

De UCI heeft langzaam maar zeker de autonomie van de ASO moeten aanvaarden, zegt Lagae. Recente problemen in de wielerwereld hebben de instituten ook dichter bij elkaar gebracht. Van de dopingcrisis hebben beiden veel last gehad, zegt Lagae. Alleen door samen een zerotolerancebeleid te voeren, konden ze de zweem van doping rond de wielersport deels weghalen, iets dat volgens de hoogleraar goed gelukt is.

Volgens Lagae geeft de zaak rond team Bahrain-Victorious de huidige status van de verhouding tussen de UCI en de ASO goed weer. „Ze lijken elkaar niet meer voor de voeten te willen lopen”, zegt hij. Bij renners van dat team werden vlak voor de start van de Tour de France invallen gedaan door politie-eenheden in verschillende landen. Er verscheen onder meer een foto van een bed vol medicijnen in de pers die na één van de invallen zouden zijn gevonden. Tot op heden is door Europol, dat het onderzoek leidt, nog niets bekendgemaakt over de eventuele vondst van verboden middelen. Vorig jaar deed de Franse politie tijdens de Tour de France ook al een inval bij Bahrain-Victorious.

Iedere dopingverdenking schaadt nog altijd de koers en de wielersport, zegt Lagae. Gevolg: de UCI en de ASO maken allebei geen woord vuil aan de zaak. Het juridische onderzoek wordt gerespecteerd.

Ook de coronapandemie versterkte ogenschijnlijk de band tussen beide organisaties. „De UCI en de ASO hebben er grotendeels samen voor gezorgd dat er een werkbaar coronaprotocol volgde. De wielerkalender werd ook aangepast”, zegt Blijlevens. De wielersport kon zo relatief snel wedstrijden blijven organiseren. Het is daarin zelfs een voorbeeld geweest voor andere sporten, stelt Blijlevens.

Mathieu van der Poel wordt geïnterviewd voor een bord waarop de logo’s van de Tour-sponsors prijken, en ook de UCI wordt vermeld. Foto daniel Cole / AP

Franse voorzitter

Er heerst dus een periode van rust in de machtsstrijd in de wielerwereld. Zaterdag begint de eerste Alpenrit van deze Tour in het Zwitserse Aigle, waar ook het hoofdkantoor van de UCI is gevestigd. Die start heeft een symbolische waarde, zeggen Lagae en Duff. „Zoiets was jaren geleden nooit gebeurd. Met deze toewijzing wil de ASO laten zien dat de relatie met de UCI zich op dit moment in rustiger vaarwater bevindt.”

Wat hierbij zonder meer heeft geholpen, is de Franse nationaliteit van de huidige UCI-voorzitter David Lappartient. „Dezelfde cultuur, dezelfde taal; het maakt communicatie en onderhandelingen tussen beide partijen makkelijker”, zegt Blijlevens. Lappartient zal niet zo snel een negatieve houding tegenover de ASO hebben, zegt Duff. Ook rondom zijn persoon volgde eerder al een symbolische geste. In 2018 finishte de Tour in het Bretonse dorp Sarzeau (achtduizend inwoners), toen Lappartient er nog burgemeester was.

De machtsstrijd mag dan bekoeld zijn, nog altijd wil de ASO voorkomen dat de UCI de wielerkalender te veel beïnvloedt. De Tour-organisator wil zelf kunnen bepalen hoeveel geld zij bijvoorbeeld kwijt is aan het uitzenden van een koers. „Als de UCI een rittenkoers voorafgaand aan het nieuwe seizoen in status verhoogt, dan kunnen er andere uitzendplichten gelden”, zegt Blijlevens. De ASO is dan verplicht live beelden uit te zenden. Maar dat wil het bedrijf niet altijd, omdat het weet dat dat te weinig geld oplevert. „In die onderhandelingen heeft de ASO het laatste woord”, zegt Duff. „Daar ben ik van overtuigd.”