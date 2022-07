‘Yup, we zijn echt sneller dan jij”, zie ik vandaag in mijn mailbox verschijnen. Afzender: flitsbezorger Gorillas. Zeven minuten eerder ontving ik een mail van concurrent Flink met het onderwerp: „Pak die korting tijdens de Flinke kortingsweken”. Ik denk terug aan afgelopen weekend. Samen met mijn vriend genoot ik van een stranddag. We reden rond 21 uur terug richting Amsterdam. Onderweg naar huis werden we gebeld door vrienden met de vraag of ze nog even langs konden komen voor een borrel. Túúrlijk! We bestelden wat wijn, bier, kaasjes, brood en smeersels via Flink. Binnen no-time hadden we een heerlijke borrelplank op tafel.

Voor de gemiddelde Nederlander geldt: afspraak is afspraak, zoals mijn Braziliaanse manager steevast herhaalt als we het hebben over onze cultuurverschillen. Een Braziliaan verklaart een Nederlander voor gek als die sprint om een trein te halen die tien minuten reistijd bespaart. In de Nederlandse cultuur staan efficiëntie, planning en kostenbesparing centraal.

Dit klinkt ook door in onze omgang met vrienden en familie. De ongeschreven regel luidt dat je niet onaangekondigd langskomt, want er is niet altijd genoeg eten in huis. Misschien past het ook wel niet in de planning. Op verjaardagen, feesten en partijen kopen we heel precies in. Met plezier maken we een dagplanning, weekplanning, maandplanning of jaarplanning. Voor de diehards onder ons staat ook het vijfjarenplan ergens opgeslagen op laptop of smartphone. Alsof ze het bordspel Levensweg van vroeger vergeten zijn. Het leven wordt toch vooral bepaald door het lot, toeval en geluk.

Flitsbezorging kan een handje helpen en meer spontaniteit in ons (stads-)leven brengen. Zo kun je met een gerust hart tien vrienden last-minute uitnodigen en een lekkere maaltijd koken. Of je kunt een vriend uitnodigen die net een promotie heeft gehad en verrassen met taart en champagne. Of een vriendin om een avond samen op het balkon in de zon te zitten, onder het genot van een pasta en rosé. Zonder concessies te hoeven doen op andere verplichtingen.

Het is een logische trend in een tijd waarin steeds meer tweeverdieners zijn. Er is minder tijd om spontaan boodschappen te doen. Waar vroeger veelal vrouwen de tijd hadden om boodschappen te doen, biedt nu de flitsbezorging een goed alternatief voor een spontane avond met het gezin, familie of vrienden.

Flitsbezorging zou ook voedselverspilling tegen kunnen gaan. Als je boodschappen doet in de supermarkt bedenk je tevoren wat je de aankomende dagen zult eten en met wie. Vaak blijft er toch wat over en gooi je het na een aantal dagen weg. In de flitsbezorging-apps kun je op het moment zelf kiezen waar je zin in hebt en hoeveel je nodig hebt. Een gezonde maaltijd die je zelf last-minute kunt maken is nog altijd minder vervuilend dan een kant-en-klare maaltijd van Albert Heijn.

Ten slotte, het is nu makkelijker om versproducten zoals groenten en fruit te kopen. Hierdoor kunnen we gezonder eten. Dat is een uitkomst voor mensen die minder makkelijk naar de supermarkt kunnen. Oudere mensen hebben via deze weg de optie spontaan kleinkinderen te ontvangen en hoeven dan niet verlegen te zitten om een hapje en een drankje.

Ik moedig iedereen aan flitsbezorging te gebruiken om spontaan mensen thuis uit te nodigen. Iedereen heeft wat in te halen na de coronaperiode. Let wel: experts schrijven dat het huidige business model niet winstgevend is in de toekomst. Het zal duurder worden. Maar weet u ook nog hoe goedkoop reizen met Uber ooit was?