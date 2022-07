Daders overvallen op BN’ers De Jager en Van der Gijp krijgen tot acht jaar celstraf

De acht mannen die verantwoordelijk zijn voor een reeks gewelddadige overvallen, waaronder die op YouTuber Nikkie de Jager en voetbalanalist René van der Gijp, krijgen celstraffen tot acht jaar. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam vrijdag bepaald, bevestigt zij aan NRC. In juni eiste het Openbaar Ministerie celstraffen van twee tot tien jaar tegen de overvallers.

Eddie N. en Hamza T., verantwoordelijk voor de overval op YouTuber De Jager, hebben respectievelijk 5,5 en 7 jaar cel gekregen. De Jager, bekend van haar kanaal NikkieTutorials, werd door de mannen in augustus 2020 tijdens een gewapende woningoverval vastgebonden en geslagen met een vuurwapen. De verdachten gingen ervandoor met onder meer een grote hoeveelheid dure sieraden. De twee mannen zijn ook verantwoordelijk voor andere misdrijven. De rechtbank sprak de 33-jarige Said O. vrij voor de overval op De Jager, omdat zij op basis van zijn telefoongegevens niet kon bewijzen dat O. tijdens de overval in de woonplaats van De Jager was.

De 21-jarige Younes S., die met een slaghamer insloeg op de auto van René van der Gijp, heeft acht jaar cel gekregen. De auto stond op de oprit van de voetbalanalist. Het OM eiste eerder zeven jaar tegen S., die al negen maanden in voorarrest zit.

De acht mannen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor vier overvallen en drie inbraken in 2020, in onder meer Rotterdam, Dordrecht, Uden en Krimpen aan den IJssel. Het OM wilde de acht mannen – allen tussen de 21 en 33 jaar – ook veroordelen voor het vormen van een criminele organisatie. De rechters gingen daar niet in mee.