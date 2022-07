Clowneske premier die de gunst van het volk verspeelde

Haar kleine oude hondje heet Boris. Vernoemd naar die Boris, ja. „We zochten nog een naam en in die tijd werd Boris Johnson burgemeester van Londen. Leuk, dachten we.” Spijt heeft ze helemaal niet. „Ik mag hem nog steeds. Hij heeft iets vrolijks, iets lichts.”

Oma Pat (haar achternaam wil ze liever niet in de krant) woont al haar hele leven in Uxbridge en ze is aan het volleyballen in het park met haar kleinzoon. Boris trippelt nog driftig mee voor zijn leeftijd, hij is ruim veertien jaar. Pat is als één van de weinigen hier in het kiesdistrict van Boris Johnson, in het westelijke puntje van Londen, nog te spreken over de premier die deze week onder grote druk van zijn partij zijn vertrek heeft aangekondigd. „Hij is een typisch heerschap. Daar hou ik van.”

Ze is bescheiden over wat ze weet van politiek, maar ze denkt niet dat Johnson veel te verwijten valt. „Volgens mij ligt al dat gedoe vooral aan zijn adviseurs. Hij kan er toch niets aan doen als hij verkeerd gebriefd wordt over zaken? En dan nemen ze hem dat kwalijk en vallen ze met zijn allen over hem heen.”

Haar mildheid kenmerkt het zwak dat flink wat Britten hebben – hadden – voor Boris Johnson (58). Johnson, een complex karakter, altijd op zoek naar erkenning en misschien daardoor iemand met een haarscherp gevoel voor wat er leeft bij de bevolking. Iemand die meer om de macht zelf lijkt te geven dan om inhoudelijk beleid. Een clown volgens velen, maar wel eentje met een historische erfenis: Boris Johnson heeft ervoor gezorgd dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten.

Van zijn bijna drie jaar premierschap gaat vooral de Brexit de geschiedenisboeken in, samen met Johnson twijfelachtige aanpak van de coronacrisis. Plus zijn dramatische ondergang van afgelopen week, die de premier volgens vriend en vijand aan zichzelf te danken heeft door zijn vrije omgang met de feiten. Integriteit ziet Johnson als bijzaak en hij vroeg te lang van zijn kabinets- en partijleden om hem daarin te volgen.

Brexiteer van bíjna het eerste uur

Als de Conservatieve Partij in 2019 Johnson tot partijleider kiest, zitten de onderhandelingen met Brussel over de uittreding vast en is volkomen onduidelijk hoe een Brexit eruit zou moeten zien. Als Brexiteer van bíjna het eerste uur – hij schreef ooit ook een column waarin hij juist binnen de EU blijven verdedigt – forceert Johnson wat zijn voorganger Theresa May niet was gelukt en sluit hij een akkoord met Brussel. Op 31 januari 2020 verlaat het VK de EU.

Cruciaal voor de doorbraak en meteen typisch Johnson is de fictieve grens die in de Ierse Zee komt. In de havens van Belfast komen controles op goederen die de Europese interne markt in (EU-lidstaat) Ierland moeten beschermen, een principieel punt voor Brussel. Johnson gaat ermee akkoord en verbreekt zijn belofte aan de Noord-Ierse unionisten, die zo veel mogelijk bij het VK willen horen. De premier had hun toegezegd dat zo’n grens er niet zou komen.

Al een jaar later komt Johnson, onder druk van die unionisten, terug op zijn afspraken met de EU. De unionisten klagen dat er te veel verwijdering is ontstaan tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië door alle administratieve rompslomp rond de controles. Als de nieuwe onderhandelingen met Brussel vastlopen komt Johnson, dit was vorige maand, met een eigen wetsvoorstel. Het irriteert de meer rechtstatelijk georiënteerde Conservatieven, die het gênant vinden dat hun regering zo’n kort geleden gemaakte internationale overeenkomst eenzijdig aan de kant wil schuiven.

Rond Noord-Ierland doet Johnson de bijnaam eer aan die ex-adviseur Dominic Cummings voor hem verzon. Cummings noemde Johnson The Trolley, naar een winkelwagentje met een kapot wiel dat alle kanten op stuitert. „Hij zwalkt van het ene schap naar het andere en is het eens met degene tegen wie hij het laatst is aangebotst.”

Het Winkelwagentje is ook druk als het coronavirus het VK bereikt, begin 2020. Aanvankelijk aarzelt Johnson om harde lockdownmaatregelen te nemen. Een flink deel van zijn partij vindt zulke restricties veel te ingrijpend in het privéleven van burgers. En bedrijven en rijke partijdonateurs waarschuwen voor grote economische schade. Uiteindelijk komt die harde lockdown er toch, met fikse boetes voor het overtreden van de regels, maar dan is het te laat. Tienduizenden Britten overlijden en het VK heeft een van de hoogste sterftecijfers van Europa.

Pochen met vaccins

Dankzij een snelle vaccinatiecampagne met het Britse Oxford/AstraZeneca-vaccin kan het land in het voorjaar van 2021 eerder open en kijkt de rest van Europa jaloers toe. Boris Johnson pocht met het vaccin en het snelle economische herstel, mede mogelijk gemaakt dankzij miljarden staatssteun, een tegennatuurlijk iets voor de Conservatieven.

Als eind vorig jaar andere landen weer op slot gaan vanwege nieuwe besmettelijke varianten van het coronavirus, trotseert Johnson de druk van wetenschappers en kiest hij een andere weg. De landelijke gezondheidsdienst NHS kan het werk amper aan, maar de Britse samenleving blijft open.

Tegen die tijd is topadviseur Dominic Cummings overigens al vertrokken. In november 2020 stapt hij op, een kritiek moment in Johnsons premierschap. En niet alleen omdat later blijkt dat Johnsons vrouw Carrie zijn vertrek met een feestje viert, tegen de lockdownregels in. The Winner Takes It All van Abba zou door het huis hebben geknald. Zij en Cummings haten elkaar.

Cummings deed het denkwerk van de Leave-campagne voor het Brexit-referendum en hielp Johnson ook naar zijn grote verkiezingszege in 2019, die nodig was om de afspraken met Brussel door het Lagerhuis te krijgen. Maar hij is lomp en niet geliefd bij hoge ambtenaren, noch bij Carrie Johnson. Met zijn vertrek valt het strategische inzicht weg waar Johnson op vertrouwde. Vanaf dan, schrijft bijvoorbeeld de Financial Times, is chaos nog meer regel dan uitzondering in Downing Street.

Na zijn ontslag is het Cummings doel om Johnson weg te krijgen en voedt hij de Britse media met beschadigende informatie over hoe het eraan toegaat in Downing Street, vaak met screenshots van WhatsApp-berichtjes als bewijs. Hij legt ook een verklaring af in het onderzoek naar ‘Partygate’, de borrels op Downing Street tijdens de coronalockdowns. Johnson krijgt in april als eerste premier in de geschiedenis van het VK een boete opgelegd omdat hij, net als zijn ambtenaren, de regels heeft geschonden.

Intussen is Johnsons populariteit bij veel Britten al flink afgenomen. In peilingen vindt een meerderheid dat hij beter kan opstappen. Zowat elke week komt er wel een nieuwtje uit over kwesties waarin hij halve waarheden heeft verteld. Johnson laat zich nog steeds geregeld van zijn absurdistische, komische kant zien, maar hij ontmoet steeds vaker onbegrip en ongemak.

Een grap over Kermit de Kikker („Kermit zat fout, it is easy being green”) in aanloop naar een internationale klimaattop valt dood. En op een congres voor zakenlui begint de premier als hij zijn tekst kwijt is in het wilde weg over het animatievarken Peppa Pig te kletsen. „Handen omhoog wie er naar Peppa Pig World is geweest? Hm. Niet genoeg!” Journalisten vragen naderhand aan Johnson of alles goed met hem gaat.

Provoceren

Maar bij de Britten blijven vooral de onwaarheden hangen. Ook in Uxbridge, terwijl dit kiesdistrict al jaren overwegend Conservatief stemt. Nick Bryon zit op het terras van de snackbar uit te buiken. „Ik kreeg het gevoel dat hij zichzelf specialer vond dan de rest. Hij heeft de regels over Covid-19 opgesteld en verwacht dat iedereen zich eraan houdt, maar doet dat zelf vervolgens niet.”

Bryon noemt zo een trits fouten op van Johnson van het afgelopen jaar. Partygate. Vergeetachtigheid over appen met donateurs rond de herinrichting van zijn ambtswoning. En het laatste schandaal, waar Johnson willens en wetens een Lagerhuislid met dubieuze achtergrond had aangesteld om de rest van de fractie in de gaten te houden. „Het lijstje aanklachten werd gewoon te lang. Hij had veel eerder moeten opstappen.”

Begin juni bestaat er genoeg onvrede binnen de Conservatieve fractie om een vertrouwensstemming af te dwingen over Johnsons positie.

Een aanzienlijk deel (ruim 40 procent) van de fractie zegt het vertrouwen in hem op, maar het kabinet blijft hem nog steunen. Naast algemene kritiek over zijn karakter komen inhoudelijke bezwaren vooral van de rechterflank van de partij. Zij vinden dat het kabinet belastingen moet verlagen in plaats van verhogen en ze zien Johnsons klimaatbeleid als te vooruitstrevend. Het is een van de weinige beleidsterreinen waar Johnsons overtuigingen oprecht lijken: hij wil serieuze maatregelen tegen klimaatverandering.

Boris Johnson laat het VK achter in grote sociale ongelijkheid, met arbeidstekorten, stijgende prijzen en een dreigende economische recessie. Dat de Brexit alles versterkt, maakt Johnson weinig uit. Hij voelt het Conservatieve electoraat weer goed aan: die vinden het vooral belangrijk dat het VK zelf zeggenschap heeft over de wetten en regels. Ook Pat uit Uxbridge stemde voor de Brexit. Ze haalt haar schouders op over de economische schade. „Ik vond het vervelend dat andere landen zich niet aan de regels hielden en wij wel.”

Wanneer Boris Johnson precies vertrekt uit Downing Street is nog onduidelijk, tot ergernis van sommige partijgenoten en vooral van oppositiepartij Labour. Hij wil blijven tot zijn opvolger is gekozen, waarschijnlijk wordt dat september. De vraag is wel hoe snel hij en Carrie de verhuiswagens echt laten komen. Toen hij in 2018 opstapte als minister van Buitenlandse Zaken uit onvrede met het in zijn ogen softe beleid van Theresa May weigerde hij wekenlang om de ambtswoning te verlaten. Zo blijft John-son tot op het laatst provoceren.

Boris Johnson Loopbaan 19 juni 1964 Alexander Boris de Pfeffel Johnson wordt geboren. 1989-1994 Werkt als EU-correspondent in Brussel. Juni 2001 Komt in het Lagerhuis voor de Conservatieve Partij. 2008 - 2016 Dient twee termijnen als burgemeester van Londen. 23 juni 2016 Gezicht van de Leave-campagne voor het referendum over EU-lidmaatschap. Een meerderheid wil uittreding. 2016 - 2018 Dient als minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet van Theresa May. 24 juli 2019 Wordt premier nadat May is opgestapt. 31 januari 2020 Het VK verlaat de EU. 6 juni 2022 Overleeft een vertrouwensstemming van zijn fractie. 7 juli 2022 Kondigt zijn vertrek als premier aan, onder grote druk.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven