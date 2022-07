Bouw wind- en zonnepark op veel plaatsen vertraagd

Het bouwen van wind-en zonneparken voor de opwekking van duurzame energie is op veel plaatsen vertraagd. Daardoor kan het doel in 2030 voornamelijk duurzame energie op te wekken, in gevaar komen.

Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerde tussenrapportage van de dertig Regionale Energiestrategieën, waarin gemeenten samenwerken aan de opwekking van duurzame energie. Het kabinet wil dat in 2030 35 terawattuur (twh) aan duurzame energie op land wordt opgewekt door windmolens en zonnepanelen. Gemeenten dachten vorig jaar zelf 55 twh te kunnen realiseren. Die ambitie lijkt onhaalbaar, en ook het minder ambitieuze doel komt onder druk. In dat geval zou een van de klimaatdoelen van 2030 niet worden gehaald.

Toch zijn gemeenten nu al bezorgd over de vertraging van hun klimaatplannen, blijkt uit de gesprekken die tot de tussentijdse rapportage hebben geleid. Het is moeilijk gebieden te vinden waar windmolens of zonnepanelen geplaatst kunnen worden. En áls die gebieden gevonden zijn, leidt burgerlijke onvrede geregeld tot uitstel of afstel. Ook is er weerstand tegen de bouw van de transformatorhuisjes die de energie doorvoert naar huizen en bedrijven.

De zoektocht naar gebieden voor verduurzaming is een van de stukjes in de ruimtelijke puzzel die gemeenten moeten leggen. De strijd om de ruimte gaat om de vraag waar huizen kunnen komen, de toekomst van landbouw, natuurbehoud en -herstel, stikstofreductie en de opwekking van duurzame energie. Door de stikstofopgave van het kabinet staan veel gemeenten nog aan het begin van die puzzel, die per gebied gelegd moet worden in samenspraak met provincies. Concrete doelen voor verbetering van het klimaat en de waterkwaliteit volgen pas later dit jaar. Die informatie is per gebied nodig om de „puzzel” te kunnen leggen, schetsten gedeputeerden zaterdag al in NRC.

De verduurzaming wordt verder vertraagd door het volle elektriciteitsnet. Die ‘netcongestie’ speelt in alle dertig RES-regio’s. Concreet: de energie die zonnepanelen en windmolens kunnen opwekken, kunnen niet teruggeleverd worden aan het net. Minstens twee derde van de regio’s verwacht dat die congestie tot verdere vertraging van hun plannen leidt. Er wordt gewerkt aan forse uitbreiding van het net, de vraag is of dat vóór 2030 lukt. Dat komt ook doordat de energievraag fors toeneemt.

De bouw van windmolens wordt ook vertraagd door een uitspraak van de Raad van State vorig jaar. Daarin werden de landelijk geldende milieu-regels voor windparken van tafel geveegd. Het kabinet werkt aan nieuwe regels. Die gaan onder meer over de wenselijke afstand tot huizen en worden pas volgend jaar verwacht. Veel gemeenten hebben de planning van windparken nu stilgelegd. „Je krijgt soms onderweg met hobbels te maken”, zegt Kristel Lammers, nationaal directeur RES-plannen.

