De plek van de macht is leeg, stelde de Franse filosoof Claude Lefort (1924-2010). Afgaande op de grap dat er altijd minstens één persoon tussen Mark Rutte en een probleem staat, is het denkbaar dat de premier die uitspraak van Lefort kent én net iets te letterlijk neemt. Telkens wanneer Den Haag met een serieuze maatschappelijke kwestie worstelt, komt iemand bovendrijven die geacht wordt boven de partijen te staan. Recent werden in Den Haag een ‘#MeToo’ regeringscommissaris (Mariëtte Hamer), een ‘Russische sancties’-coördinator (Stef Blok) en een stikstofcrisis-‘gespreksleider’ (Johan Remkes) benoemd.

Menno Hurenkamp is publicist en politicoloog aan de Universiteit voor Humanistiek.

Maar met de uitdrukking ‘de lege plek van de macht’ bedoelde Lefort niet te zeggen dat politici verstoppertje moeten spelen. Integendeel. Hij bedoelde te zeggen dat er geen lichaam meer aan die macht vast zit. Het hoofd van de koning was immers losgeraakt tijdens de Franse revolutie.

De democratie die daarop volgde, had als consequentie dat er niet meer zoiets als natuurlijke soevereiniteit kan zijn. Macht komt niet meer uit de hemel, macht wordt tussen mensen gemaakt. Dat gaat dus alleen wel gepaard met een permanent meningsverschil. Het is aan politici, volksvertegenwoordigers, om dat conflict zichtbaar te maken en zo de boel leefbaar te houden.

Het is het humanisme van Machiavelli, waarbij politiek hoger aangeslagen moet worden dan theologie of moraal, omdat mensen nu eenmaal wezenlijk van mening verschillen over nut en noodzaak van de meeste dingen in ons (eindige) leven. Het vraagt burgerdeugden van ons allemaal. We moeten in staat zijn vreedzaam met vervelende meningen om te gaan. En het vraagt net wat meer van volksvertegenwoordigers en ministers, om overeind te houden dat samenleven betekent: verschillen uithouden.

Je mag het theater noemen, maar politici hebben in een democratie dus een rol te spelen, door hun eigen waarden duidelijk af te zetten tegen die van hun opponenten. Op straat of in het buurthuis, maar in ieder geval in de gemeenteraad of in het parlement – de lege plek op een zichtbare manier vullen, totdat verkiezingen het commando ‘wegwezen’ geven. Het gaat erom dat een reeks verschillende overtuigingen herkenbaar wordt voor uiteenlopende groepen in de samenleving en dat het resultaat van het gesprek daarover via (gestage, trage, rare) rituelen verheven wordt tot wet. Tot die wet bestreden of zelfs herroepen wordt natuurlijk, want maatschappelijke rust is een contradictio in terminis.

Lees ook: En wéér besteedt Rutte IV een lastige klus uit. Hoe kan dat?

Enorme versplintering

Het leidt geen twijfel dat die mis-en-scène nu onder druk staat. De regelmatige verschijning van de bijzondere adviseur die het maatschappelijk conflict moet bezweren staat niet op zich. In de Tweede Kamer is een enorme versplintering te zien. Steeds meer kleine partijen beconcurreren elkaar op sterk overlappende thema’s.

Dat is niet per se problematisch of de schuld van de politiek. De seriële afsplitsing is ook een antwoord op een maatschappelijke verandering. Nederlandse burgers lijken kieskeuriger te worden. Ze redeneren in het aanzien van het stembiljet graag: ‘geen enkele partij past precies bij mij’, en stappen binnen de bandbreedte van hun linkse of rechtse voorkeuren makkelijk eens over naar het meest frisse geluid. Partijtrouw is iets van vroeger. Het vertaalt zich ook op gemeentelijk niveau, waar lokale partijen gestaag de gevestigde orde verdringen.

Zichtbaar worden, de rol van volksvertegenwoordiger spelen, betekent dan wel steeds vaker: de grootste mond hebben, de tegenstander het meest venijnig vloeren, ruzie zoeken met de voorzitter. Er lijkt meer boosheid en verongelijktheid hoorbaar dan veranderingsdrift. Het is echt niet voor het eerst dat de volksvertegenwoordiging wat rommelig aandoet. Hoewel het tijdens het begin van de coronacrisis gewonnen maatschappelijk vertrouwen weer verspeeld lijkt, is het ook wel eens lager geweest. Paniek is dus niet op zijn plek. En voor zo’n parlementaire democratie als de onze is sowieso wel wat te zeggen. Bedenk hoeveel moeite het in het Amerikaanse presidentiële stelsel kost om van Trump af te komen, en met welk relatief gemak het Engelse parlement afscheid wist te nemen van Johnson.

Lees ook: Het kabinet mag zich niet verschuilen achter Johan Remkes

Lastige burgers aan de kant

Maar om minstens twee redenen moet vaker hardop gezegd dat democratie de overheid temt namens de samenleving, via een parlement, rechters en vrije pers, maar ook via protest en inspraak, en tegenwoordig soms via burgerraden of referenda. Ten eerste omdat een ongetemde staat lastige burgers gewoon aan de kant zet, denk aan de Toeslagenaffaire of aan het Groninger gas.

Ten tweede omdat populisten een broertje dood aan iedere vorm van tegenmacht hebben. Ze verlangen naar zuiverheid van volk en cultuur en naar eenhoofdig leiderschap, juist niet naar de tijdelijke compromissen die het door allerlei minderheden bevolkte hart van de democratie uitmaken. En populisten, daar zijn er nogal wat van, aan het thuisfront, en in het buitenland. Ze gebruiken de arena van de democratie vooral om deze belachelijk te maken (‘er komen tribunalen’).

Wat je op korte termijn bespaart aan maatschappelijk conflict door een ogenschijnlijk neutrale bemiddelaar in te schakelen, kan op de iets langere termijn dus het idee versterken dat de politiek inderdaad machteloos is, dat de samenleving overgeleverd is aan de staat. Want zo neutraal is bijvoorbeeld Johan Remkes (informateur van dit kabinet) mogelijk niet, daar hebben de boeren best een punt. De kans is klein dat hij iets heel anders gaat zeggen dan het parlement.

Er is dus een rol denkbaar voor een minister-president; gravitas toevoegen, door zelf zichtbaar de confrontatie op te zoeken met de ondemocratische oprispingen in de samenleving. Waarbij afstand nemen van het cynische populisme meer mag zijn dan een electorale oprisping (‘nieuwe bestuurscultuur’). Het is altijd de vraag of je de tijdgeest kunt sturen of moet ondergaan, maar een goed politicus streeft nu naar het eerste.

Om allerlei redenen. Omdat we in Groningen en tijdens de Toeslagenaffaire gezien hebben hoe een ongetemde staat ingrijpt in mensenlevens. Omdat aan de grens van de Europese Unie een oorlog woedt met een ongeremde staat. Omdat we vroeg of laat allemaal deel uitmaken van een minderheid.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg politiek Den Haag op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven