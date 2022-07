Aanhouding voor bedreiging van stikstofminister Van der Wal

De politie heeft een 52-jarige man aangehouden voor het bedreigen van stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) via een tekst op zijn vrachtwagen. De man is woensdag aangehouden en verhoord, zo schrijft de politie vrijdag. Twee weken geleden deed de minister aangifte van „doodsbedreiging en opruiing”.

Tijdens een boerenprotest werd op de snelweg een vrachtwagen gesignaleerd met op de achterklep een verwijzing naar de mogelijke dood van Van der Wal. Op de klep stonden christelijke kruisjes, evenals sterfdata en de namen van politicus Pim Fortuyn en filmmaker Theo van Gogh, die beiden werden doodgeschoten. Onder Fortuyn en Van Gogh stond de naam van minister Van der Wal, eveneens voorzien van een kruisje, een stippellijntje en een vraagteken. Volgens de politie is de verdachte de eigenaar van de witte vrachtwagen.

‘Er is een grens’

De verdachte is bedreiging en opruiing ten laste gelegd. Hij is momenteel op vrije voeten en moet de komende maand voor de rechter verschijnen. „Rondom de boerenprotesten spelen de emoties soms hoog op”, schrijft de politie. „Maar er is een grens. Als meningen en actievoeren omslaan in bedreigingen, dan wordt er opgetreden.”

Veel boeren protesteren al weken tegen de in hun ogen oneerlijke en onhaalbare stikstofdoelen van het kabinet, die vastleggen dat de veestapel met zo’n 30 procent moet krimpen om aan Europese normen voor natuurbescherming te voldoen. Daarbij bezochten ze meermaals de huizen van politici en bewindspersonen; ook minister Van der Wal kreeg meermaals boeren met tractoren aan huis.

