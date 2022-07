#39: Waarom Tom-Jan Meeus stopt met Haagse Invloeden

Op 4 februari 2012 verscheen in NRC het ‘eerste deel van een korte serie’: Haagse Invloeden van Tom-Jan Meeus. Hij zou er ruim tien jaar mee doorgaan. In die tijd groeide de rubriek uit tot een begrip, iets dat je moest hebben gelezen. Uit interesse, omdat je Den Haag wilde begrijpen. Voor inspiratie, omdat de invalshoek vaak anders was dan wat je de hele week al las. En, bezien vanuit bestuurders en politici, uit angst, want misschien was jij dit keer wel lijdend voorwerp.

Nu, ruim een decennium later, stopt Tom-Jan met Haagse Invloeden. In deze Haagse Zaken horen we van hem waarom hij is uitgeschreven over politiek. Ook geeft hij ons een inkijkje in zijn manier van werken. En hij vertelt hoe het speelveld waarover hij week in week uit schreef, in tien jaar is veranderd.

