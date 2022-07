‘18 tot 20 procent minder operaties mogelijk in 2030’

Personeelstekorten kunnen in 2030 zorgen dat 18 tot 20 procent van de operaties niet doorgaat. Dat meldt ABN Amro vrijdag aan de hand van berekeningen op basis van recente vacaturecijfers. In 2030 bedraagt dat tekort volgens de bank niet 116.800 mensen, zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft voorspeld, maar 180.000.

Het rapport spreekt van een „grimmig” beeld, dat bovendien gepaard kan gaan met financiële problemen. „Ziekenhuizen kunnen alleen bij volledige bezetting uit de kosten komen”, zegt Anja van Balen, auteur van het rapport. „Dit is niet gezond voor ze.”

‘Noodsignaal’

„Ik ben enorm van de cijfers geschrokken”, aldus Van Balen. Op basis van vacaturecijfers van het ministerie van VWS en het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam ze uit op 18 à 20 procent afgezegde operaties. „Een noodsignaal aan ons allemaal.”

De bankier pleit voor meer digitalisering om de personeelstekorten op te vangen. „Dat is het enige waar je als burger nu al aan kunt meedoen. Er zijn al apps waarmee een chronisch zieke patiënt kan bijhouden hoe het gaat, om te voorkomen dat die later in het ziekenhuis belandt.”

