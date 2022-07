Zorguitgaven met 7,6 procent gestegen, vooral door testen en vaccineren

De zorg kostte vorig jaar 125 miljard euro, 8,8 miljard meer dan in 2020. Het gaat om een toename van 7,6 procent, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) donderdag op basis van voorlopige cijfers. Per persoon werd er 7.116 euro uitgegeven aan zorg, een stijging van 466 euro.

De coronacrisis is de belangrijkste reden voor de toename. De bonus voor zorgmedewerkers en de financiële steun voor zorgaanbieders kostten weliswaar minder dan in 2020, maar testen op en vaccineren tegen het coronavirus kostte meer. De test- en prikkosten gingen in 2021 van 1,4 naar 6,7 miljard euro, schat het CBS, vooral omdat de vaccinatiecampagne dat jaar begon. De uitgaven aan „therapeutische middelen”, waar ook mondkapjes en zelftesten onder vallen, stegen in 2021 met 837 miljoen euro.

De gestegen uitgaven komen voor het grootste deel uit de overheidskas, schrijft het CBS. Per persoon gaf de overheid vorig jaar 243 euro meer uit. Er kwam ook meer geld uit het fonds voor langdurige zorg, de zorgverzekeringswet en andere bronnen, maar die bedragen groeiden relatief minder hard.

