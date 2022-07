Als het koud is, krimpt het bereik van elektrische auto’s. Een nieuw type batterij biedt allicht soelaas

Op een koude winterdag krimpt het bereik van elektrische auto’s. Net als de batterij in een telefoon of laptop is de accu van een elektrische auto gevoelig voor extreme temperaturen. Kou en hitte zijn slecht voor de levensduur, opslagcapaciteit, laadsnelheid en zelfs de veiligheid van een accu.

Onderzoekers van de University of California San Diego (UCSD) hebben daarom een batterij ontwikkeld die goed werkt bij vrieskou (-40°C) en zinderende hitte (50°C) en die, tijdens tests in het lab, verder nauwelijks onderdoet voor de huidige batterijen. Hun resultaten verschijnen deze week in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS.

De meestgebruikte batterijen voor elektronica en elektrische auto’s zijn lithium-ionbatterijen. Die zijn licht en efficiënt en ze werken bij 0 tot 40°C. Dat betekent dat je in landen met koude winters, zoals Noorwegen, een verwarmingssysteem nodig hebt. In een warm klimaat is koeling nodig.

Nieuw type elektrolyt

De nieuw ontwikkelde batterijen zouden die koel- en verwarmingssystemen niet nodig hebben, dankzij een nieuw type elektrolyt. Batterijen bestaan uit twee elektrodes (anode en kathode) waartussen een stroom kan lopen. Die worden van elkaar gescheiden door een elektrolyt – een vloeibaar materiaal waar positief geladen deeltjes (meestal lithium-ionen) doorheen kunnen bewegen tijdens het op- of ontladen. De UCSD-onderzoekers gebruiken een elektrolyt die bestaat uit een vaker gebruikt lithiumzout en een nieuw type oplosmiddel: monodentaat dibutylether.

Het oplosmiddel heeft een belangrijke rol. Het beïnvloedt hoe snel de ionen door het elektrolyt kunnen bewegen en dus hoe snel je een batterij kunt op- en ontladen. En het vries- en kookpunt van het middel bepalen bij welke temperaturen een elektrolyt werkt. Onder het vriespunt bevriest de stof, waardoor de lithium-ionen niet meer goed door het elektrolyt kunnen bewegen. Dat belemmert het op- en ontladen. Boven het kookpunt verdampt het oplosmiddel waardoor de batterij beschadigd kan raken. Dibutylether heeft een dusdanig laag vriespunt en hoog kookpunt dat het zowel bij -40°C al bij 50°C vloeibaar is.

Naast de temperatuurbestendigheid heeft dibutylether nog een voordeel. Het combineert goed met veelbelovende lithium-zwavelbatterijen, waarbij de kathode bestaat uit goedkoop zwavel in plaats van kostbaar kobalt, zoals in de huidige lithium-ionbatterijen. Lithium-zwavelbatterijen kunnen per gram twee keer meer energie opslaan dan de huidige lithium-ionbatterijen. Dit kan het bereik van elektrische auto’s verdubbelen bij gelijk gewicht van de accu.

Al snel kapot

Lithium-zwavelbatterijen worden nog niet gebruikt omdat zowel de kathode als de anode zo chemisch reactief zijn dat ze tijdens het gebruik beschadigd raken waardoor de batterij al na enkele tientallen keren opladen kapot gaat. Hoe warmer het is, hoe sneller dit gaat. De elektrolyt met dibutylether blijkt de reactiviteit in de lithium-zwavelbatterij te verminderen – ook bij kou en hitte – door goed samen te werken met zowel de anode als de kathode bij het oplossen en afgeven van de lithium-ionen. Uit tests bij UCSD bleek dat lithium-zwavelbatterijen met de nieuwe elektrolyt bij extreme temperaturen meer laadcycli aankunnen dan met een meer een meer gebruikelijke elektrolyt.

„Dit onderzoek is een belangrijke stap vooruit in het ontwerp van elektrolyten”, zegt materiaalwetenschapper Peter Ngene van de Universiteit Utrecht, die niet betrokken was bij het onderzoek. Maar hij is niet erg onder de indruk van de zogenoemde coulomb-efficiëntie – die vertelt hoe veel laadcycli er mogelijk zijn voordat de batterij niet goed meer werkt en dus vervangen moet worden. „De gedemonstreerde coulomb-efficiëntie van hun lithium-zwavelbatterijen met dibutylether-elektrolyt is hoog, maar bij de extreme temperaturen is het nog niet hoog genoeg voor een levensduur die vergelijkbaar is met de beste lithium-ionbatterijen. Dat moet verbeterd worden.”

Volgens de onderzoekers is dit een van de vervolgende stappen, met het opschalen van de batterijchemie.