Wereldwijd 71 miljoen mensen extra in armoede door stijgende prijzen

Het aantal arme mensen in ontwikkelingslanden is in drie maanden tijd met 71 miljoen toegenomen. Dat staat in een donderdag gepubliceerd rapport van het VN-ontwikkelingsprogramma UNDP. De „schokkende snelheid in armoede en hongersnood” is een direct gevolg van de oorlog in Oekraïne, de Russische blokkades van de graanexport en de economische gevolgen van de coronapandemie.

Het onderzoek naar de toenemende armoede werd gedaan in 159 landen. Sinds de oorlog zijn de kosten in grondstoffen en algemeen levensonderhoud hard gestegen, waardoor veel arme huishoudens in ontwikkelingslanden nog minder kunnen kopen. Woensdag publiceerde de VN een rapport waaruit blijkt dat tien procent van de wereldbevolking niet genoeg voedsel heeft, een stijging van 150 miljoen mensen ten opzichte van 2019.

Gerichte geldoverdrachten effectiever

Rijke landen hebben geprobeerd de ergste gevolgen van de crisis te verzachten door onder meer korting op belastingheffingen en algemene subsidies. Toch adviseert het rapport dat het gericht overmaken van geld effectiever is. Algemene subsidies op energie kunnen op korte termijn helpen, zegt de UNDP, maar op langere termijn voor ongelijkheid zorgen en de klimaatcrisis verergeren. Ook verzachten ze de directe klap van de sterk gestegen inflatie niet zo goed als het direct storten van geld. „Ze bieden enige verlichting als een onmiddellijke pleister, maar kunnen na verloop van tijd erger letsel veroorzaken”, zegt rapportauteur George Gray Molina.

De schulden in ontwikkelingslanden zijn opgelopen tot de hoogste in vijftig jaar, wat gelijk staat aan twee en een half keer hun inkomsten, zegt de Wereldbank. De meest ingrijpende gevolgen van de crisis zijn in Armenië en Oezbekistan in Centraal-Azië; Burkina Faso, Ghana, Kenia, Rwanda en Soedan in Sub-Sahara Afrika; Haïti in Latijns-Amerika; en Pakistan en Sri Lanka in Zuid-Azië. In Ethiopië, Mali, Nigeria, Sierra Leone, Tanzania en Jemen kunnen de gevolgen bijzonder zwaar zijn voor de allerarmsten, net zoals in Albanië, Kirgizië, Moldavië, Mongolië en Tadzjikistan.

