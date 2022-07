Wat moet je zien op North Sea Jazz?

North Sea Jazz spoorboekje

Saul van Stapele





1. Tems

De Nigeriaanse toekomstige wereldster Tems kleurde met haar unieke stem wereldhits in van Drake, Future en WizKid en bracht al twee zeer sterke solo-ep’s uit. Haar vocalen en eigenzinnige melodieën zijn broeierig en melancholiek.

Zaterdag om 17 uur in Darling





2. Erykah Badu

Ze bracht al een tijdje geen nieuwe muziek uit, maar Erykah Badu is 25 jaar na haar debuut Baduizm live nog steeds een aanrader. Eigenzinnig, funky, spiritueel, speels en bevlogen. Ze leidt haar band als frontdame met strakke hand soepel door een tijdloos oeuvre.

Zaterdag om 20.45 uur in Nile





3. H.E.R.

Niet te missen: het optreden van zangeres, songwriter en gitarist H.E.R., die indruk maakte met strijdbare tracks als Oscar-winnaar ‘Fight For You’ en Grammy-winnaar ‘Can’t Breathe’. Een geweldige live-performer en een veelzijdige vocalist met stem die vele nuances kent.

Zondag om 20 uur in Nile

4. Gaidaa

De muziek van Gaidaa uit Eindhoven is goed ontvangen op muzieksites als Okayplayer. Haar muziek is warm, bezield, sfeervol en intiem. „Mijn nummers ontstaan in het moment zelf”, vertelde ze NRC vorig jaar.

Vrijdag om 22 uur in Murray





5. Nile Rodgers

Waar is het feestje? Hier is het feestje! Nile Rodgers zelf, drijvende kracht achter de legendarische band Chic én producer van talloze mega-hits voor anderen, sluit de zaterdag feestelijk af met zijn groovende hitsrevue.

Zaterdag om 23.15 uur in Nile





6. Thundercat

De zingende Thundercat is een virtuoze en veelzijdige meesterbassist. Live is hij verbluffend met instrumentale jams die nu eens alle kanten op lijken te gaan en dan weer ontspannen en gloedvol zijn. Dé ‘popact’ voor mensen die klagen dat ‘North Sea Jazz geen jazzfestival meer is’.

Zondag om 22.15 uur in Darling

North Sea Jazz spoorboekje

Leendert van der Valk





1. Cimafunk

Als funkoppergod George Clinton zijn zegen geeft, dan zit het met de funk wel goed. En als ook Chucho Valdés het goed vindt, dan is ook de afro-cuban jazz in veilige handen. Het optreden van zanger Cimafunk moet de feestelijke afsluiting van de eerste festivaldag worden.

Vrijdag om 22.30 u in Congo





2. Makhathini

De Zuid-Afrikaanse pianist NduduZondag om Makhathini is bekend van zijn werk met Shabaka Hutchings & The Ancestors. Zijn eigen albums lopen over van gospel en Zulu-tradities die hij combineert met spirituele jazz.

Vrijdag om 22.30 uur in Missouri





3. Lady Blackbird

Lady Blackbird voelt zich niet alleen thuis in jazz en blues, maar ook in gospel en soul. Of ze nu covers zingt of haar eigen nummers, met haar fenomenale stem schuurt en polijst ze de ziel van de luisteraar.

Zaterdag om 21-22 uur in Darling





4. Black Pumas

Het album van Black Pumas mag in de platenkast van geen enkele soulliefhebber ontbreken. Op het podium doet zanger Eric Burton nog een schepje showmanschap boven op de zalvende nummers waarmee hij verder gaat waar Otis Redding was gebleven.

Zondag om 17.45 uur in Nile





5. Fatoumata Diawara

De Malinese ster Fatoumata Diawara is een oude bekende op North Sea Jazz. Ze heeft nieuw werk uit, een album geïnspireerd op de eeuwenoude manuscripten van Timboektoe.

Zondag om 16.30 uur in Maas





6. Thackray

Begin de zondag met Emma-Jean Thackray. De Londense zingt, speelt trompet en gebruikt veel elektronische effecten. De uitzonderlijke multi-instrumentaliste mixt jazz met p-funk, dance en rijke orkestraties tot een toekomstbestendige cocktail.

Zondag om 15 uur in Darling. DJ set 20.30 uurin Tigris

North Sea Jazz playlist