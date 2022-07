In het Texelse Oosterend tuur ik naar Vlieland en de zandplaten op het wad. Mijn zwager moet hier ergens zeilen. Hij houdt van droogvallen, wat een sensatie is, zeker als hij bij het opstaan ineens oog in oog staat met een brutale zeehond en hij de oesters van zijn boot kan plukken.

Op het strand lees ik voor het eerst in tijden een thriller: De Hollander van Mathijs Deen. Net als in zijn novelle Het lichtschip en zijn meeslepende De Wadden. Een geschiedenis, sleurt hij je in dat boek meteen de zee op, zo dreigend is wat hij al op de eerste bladzijden neerzet.

Het is bijzonder om te zien hoe goed Deen het métier van het thrillerschrijven beheerst. Hij lijkt daarin op Georges Simenon, die als geen ander van misdaad literatuur kon maken. Deens Maigret is een rechercheur van de Duitse Bundespolizei, Liewe Cupido, zoon van een Texelse visser en een Duitse moeder. Net als Maigret is hij een zwijgzame man, die alle losse eindjes van een gepleegde moord op zijn dooie gemak aan elkaar knoopt.

Texel komt in De Hollander alleen voorbij in Cupido’s jeugdherinneringen, die aan het einde van het boek een beslissende rol spelen. Dan blijkt ook hoe belangrijk het in een thriller is om goede bijrollen te hebben, zoals marechaussee Geeske Dobbenga, die tijdens een patrouillevaart het lijk van een Duitse wadloper heeft ontdekt.

Het leuke aan Deen is nu dat hij dat lijk op een betwist gebied bij het waddeneiland Borkum legt. Zo kan hij op een vermakelijke manier de naijver tussen de Duitse en Nederlandse justitie neerzetten en blijkt er zelfs een oud grensgeschil te bestaan, dat op een gegeven moment op een mini-zeeoorlog dreigt uit te lopen. Een belangrijke rol is hier weggelegd voor de Nederlandse marechaussee-commandant Henk van de Wal, die schittert in zijn hoekigheid en tot falen gedoemd fanatisme. In geen tijden heb ik het verschil tussen Nederlanders en Duitsers zo scherp en geestig neergezet gezien als in De Hollander.

Het drama is , zoals in veel thrillers, simpel. Want alles draait in De Hollander om de vraag wie de wadloper heeft vermoord. De plot komt echter als een grote verrassing en heeft alles van een Shakespeareaans koningsdrama vol subtiele wraak. Toen ik het boek nogmaals begon te lezen, ontdekte ik de vele verhulde aanwijzingen die Deen vanaf de eerste bladzijden in zijn verhaal verwerkt had en die mijn bewondering voor zijn aanpak alleen maar deed toenemen.

Thuis haal ik een andere ‘waddenroman’ uit de kast: The Riddle of the Sands (1903) van Erskine Childers, dat zich afspeelt op de Oost-Friese wadden, tegen de achtergrond van een dreigende Duitse invasie van Engeland.

Childers’ Cupido is Carruthers, een lage ambtenaar van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken, die met een vriend een zeiltocht maakt op het jachtje Dulcibella. Samen varen ze op het wad een ingenieus Duits complot binnen, dat laat zien dat de Engelsen aan het begin van de twintigste eeuw nauwelijks voorbereid waren op een grote oorlog met supermacht Duitsland.

Nu in Europa een nieuwe oorlog woedt, die zich uiteindelijk ook naar de zee zal uitbreiden, is het extra interessant om te lezen. Mathijs Deen kan er voor zijn volgende boek misschien een idee uit halen.