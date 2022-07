Vluchtelingenwerk dreigt met juridische stappen als opvang asielzoekers niet verbetert

Vluchtelingenwerk Nederland stapt naar de rechter als het Rijk en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de opvang van asielzoekers niet voor 1 augustus hebben verbeterd. Dat heeft de stichting donderdag bekendgemaakt. Vluchtelingenwerk stelt het Rijk en het COA aansprakelijk „voor de schadelijke en inhumane omstandigheden in de asielopvang”.

Vluchtelingenwerk hoopt met de rechtsgang de „bestuurlijke impasse” te doorbreken. „Er is geen gebrek aan oplossingen voor het tekort aan opvangplekken. Maar door een impasse tussen het Rijk en gemeenten ontbreekt daadkracht”, zegt voorzitter Frank Candel in een persbericht. De aandacht gaat volgens hem nu vooral naar het vinden van extra bedden om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontzien. „Voor vluchtelingen zelf is het probleem niet opgelost als ze in Ter Apel in een bus stappen naar een tent met stretchers. Het sluiten en vermijden van schadelijke opvanglocaties moet net zoveel prioriteit krijgen als het ontzien van het aanmeldcentrum in Ter Apel.”

Daarnaast zijn de tijdelijke opvanglocaties volgens de stichting niet tijdelijk gebleken en ontbreekt na negen maanden nog steeds het zicht op verbetering voor duizenden asielzoekers. De opvang is daardoor „structureel” onder de maat, zegt Candel. Volgens Vluchtelingenwerk is deze asielcrisis „juridisch verwijtbaar”, omdat de oorzaak dit keer niet ligt in het hoge aantal asielverzoeken, maar komt door onder andere bezuinigingen van het Rijk en het sluiten van asielzoekerscentra. Vluchtelingenwerk wil dat het Rijk voor begin augustus aan de wettelijke minimumnormen voldoet.

Tweede aanmeldcentrum

Woensdag maakte staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) bekend een tweede aanmeldcentrum in het Flevolandse Bant te willen openen, om de druk op Ter Apel te verlichten. De locatie zit overvol en in de afgelopen maanden moesten asielzoekers meermaals (buiten) op stoelen slapen. Ze overplaatsen naar andere opvanglocaties lukte dikwijls niet, omdat die plekken ook vol zitten. Over de noodopvanglocaties zegt Vluchtelingenwerk dat de omstandigheden daar „door de humanitaire ondergrens” zakken en „schadelijk” zijn.

Eind juni stemden de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s in met een plan om de komende weken 7.500 statushouders een tijdelijke woning aan te bieden. Ook moet elke veiligheidsregio 225 extra opvangplekken regelen.