Veelvuldig aangevallen joods restaurant HaCarmel sluit z’n deuren

Het koosjere restaurant HaCarmel in Amsterdam, dat de afgelopen jaren herhaaldelijk doelwit was van antisemitische agressie, sluit in september zijn deuren. Dat heeft de zoon van de overleden eigenaar bekendgemaakt op sociale media.

De Israëlisch-Nederlandse Sami Bar-On, die dit voorjaar plotseling op 67-jarige leeftijd overleed, was meer dan twintig jaar uitbater van HaCarmel. Zoon Daniël zette het restaurant na zijn dood voort, maar dat valt hem „helaas zwaarder dan verwacht”, zo schrijft hij donderdag op Instagram. „Iedere dag zijn er gasten die vragen of ik de eigenaar ben, wat niet zo voelt omdat dit 22 jaar de zaak van mijn vader was.” De familie heeft nu „met pijn in ons hart” besloten om het restaurant definitief te sluiten.

HaCarmel in Amsterdam-Zuid was in de afgelopen vijf jaar herhaaldelijk het doelwit van bedreigingen, bekladdingen en vernielingen. Daarmee groeide het uit tot een symbool voor het toenemende gevoel van onveiligheid onder Joodse Nederlanders - en een magneet voor nóg meer aanvallen.

In 2017 sloeg de Palestijns-Syrische vluchteling Saleh A. de ruiten in bij CaHarmel. Beelden van die aanslag zorgden voor een landelijke golf van verontwaardiging. Twee jaar later sloeg A. opnieuw toe, ditmaal met een ijzeren buis en poging tot brandstichting. Voor beide aanvallen werd hij veroordeeld.

In januari 2020 plaatste Hassan F. een nepbom voor de deur van HaCarmel. In maart dit jaar stond een andere man, die het restaurant 31 keer had gebeld om Bar-On uit te schelden en te bedreigen, voor de rechter. Ook werden de ruiten van HaCarmel herhaaldelijk ondergespuugd en besmeurd met eieren. Het restaurant werd structureel beveiligd.