Van stadsommetjes tot on-Nederlands natuurschoon

Fraai Overijssel in miniboekje

Het fijne aan de boekjes in de serie ‘De mooiste netwerkwandelingen’ is dat ze zo ontzettend klein zijn. Zelfs voor iemand die een hekel heeft aan dingen meesjouwen op een lange wandeling is het geen enkel probleem dit boekje de hele route in de hand te houden. Het weegt niks, is buigzaam en past dus simpel in de palm van je hand. Wat een feest. Dit kan de uitgever zo doen, doordat lange wandelbeschrijvingen ontbreken. Volg simpelweg het summiere rijtje nummers die corresponderen met de paaltjes van de knooppunten van het bestaande wandelnetwerk in Nederland en het kan eigenlijk niet misgaan. En bij twijfel is er het (eveneens kleine, maar toch voldoende leesbare) kaartje in het boekje (en ook nog de gps-track die je thuis al kunt downloaden).

Dit deeltje omvat vijftien wandelingen over grotendeels onverharde paden in een fraai oostelijk stukje Nederland: Salland en de IJsselvallei. De route over de Holterberg (15 kilometer) is er een om door een ringetje te halen. Wie deze gaat lopen is gek als hij niet me-teen even het Natuurmuseum inloopt, niet ver van de start. Relatief klein, maar zeer de moeite waard en voor kinderen een waar feest, compleet met spannend donker sluipdoorgangetje vol nachtdieren. De opgezette dieren zijn hier in een natuurlijke omgeving neergezet; diorama’s heten ze officieel, en dit museum is er beroemd om. De tocht voert verder door bossen, met bovenop de berg een prachtig uitzicht over dit deel van Overijssel. In het mulle zand schieten de salamanders voor je voeten weg.

Sallandse Heuvelrug & IJsselvallei Uitgeverij Elmar (auteurs Menno Faber, Ad Snelderwaard en Noes Lautier), 15 wandelingen (9 tot 16 km), 138 blz., € 16,99. ●●●●●

Wandeling nummer twee kan nog een verrassing worden: pal grenzend aan de randen van een grote stad, kan dat wel een echte natuurbeleving zijn? Wel als die stad Deventer heet en er een IJssel tussen zit, zo blijkt. Wie vanaf het continu heen en weer varende voetpontje de overzijde betreedt, ervaart überhaupt geen stad meer, of het moet het fraaie zicht zijn op de kenmerkende Grote Kerk. Wie de wandeling begint met koffie of lunch op het terras van het IJssel Restaurant kan hier even optimaal van genieten (reserveren tijdelijk noodzakelijk).

De route bestaat uit twee lussen die eenvoudig ook elk los te lopen zijn, in dat geval gaat het om 6 en 5 kilometer. Interessant zijn de nieuwe overloopgebieden die voor toekomstige wateroverlast zijn aangelegd. Vooral de tweede lus is fraai, omdat deze door een weliswaar klein maar oogstrelend bosperceel voert, met die grote oude bomen die het oostelijk deel van Nederland zo kenmerken – en waar de westerling in haar platte leefomgeving soms zo naar kan snakken. De beheerders van het wandelnetwerk hier moeten trouwens hoognodig wel even uit hun stoel komen: het gras en onkruid was eind juni al zo hoog opgeschoten dat sommige paaltjes met wegbewijzering simpelweg onzichtbaar waren. Dat betekende tot drie keer toe verkeerd lopen, en alleen door het kaartje te bestuderen in combinatie met Google Maps kon de gemiste afslag alsnog worden gevonden. Even snel nalopen met snoeisnaar s.v.p., want zonder de vloeken die me dankzij deze onvrijwillig gelopen extra kilometers in de brandende zon ontsnapten, was dit een perfecte wandeling.

Wie overigens denkt dat de miniboekjes enkel bestaan uit rijtjes nummers van paaltjes vergist zich. Per wandeling vind je ook nog de belangrijkste informatie over de streek; zowel de historie als enkele bijzonderheden op de route. Dat dat allemaal toch past in zo’n uiterst handzaam boekje, is een felicitatie waard.

52 ommetjes vol horeca

Na het verkoopsucces van het in 2020 verschenen boek 52 zondagen, wandelen & lunchen verschenen dit voorjaar in één klap drie vervolgtitels: 52 nieuwe zondagen, wandelen & lunchen; 25 zondagen, wandelen & groen; en 25 zondagen, wandelen & museum. Maar wie denkt dat hij er nu 102 nieuwe wandeltips bij heeft gekregen heeft het mis. De twee subvarianten blijken te bestaan uit een-op-een-kopieën van de stukjes in de 52 zondagen, het nieuwe én het oude boek. Volgt u het nog?

Eerst de positieve dingen. De boekjes, met niet te lange wandelingetjes door dorpen, stadjes of steden, zien er gelikt uit, met mooie foto’s die elke zondag van het jaar tot een feestdag lijken te kunnen maken – al zijn ze wel allemaal gemaakt op zonnige voorjaars- of zomerdagen. En het zijn wel érg veel beelden van de lokale horeca. Maar het betreft dan ook geen ‘standaard’ wandelboeken: het gaat hier nadrukkelijk om een leuk ommetje gecombineerd met lekker lunchen, ofwel een plezierig dagje uit zonder meteen uren te moeten wandelen. Niets mis met dit concept; voor veel mensen zal dit juist een ideale combinatie zijn.

52 nieuwe zondagen wandelen & lunchen (auteur Ellie Brik), uitgeverij mo’media, lengte wandelingen rond de 5 km, 218 blz., € 22,50. (25 zondagen wandelen & museum + 25 zondagen wandelen & groen: 130 blz., € 12,50). ●●●●●

Maar horeca kan ook té leidend worden. Blind afgaan op de routes (helder omschreven en alle voorzien van een eenvoudig maar duidelijk kaartje) valt om die reden af te raden – kijk vooral zelf ook goed waar het mooi is. Zo voerde de wandeling in Delft het laatste stukje, voor ons onbegrijpelijk, door een van de weinige níét-mooie straten die deze verder prachtige stad kent. Erger is dat de auteur kennelijk niet de moeite heeft genomen bij het twee jaar later integraal opnieuw gebruiken van teksten en foto’s uit het eerste boek, te checken of deze nog steeds actueel zijn. Zo was een horecagelegenheid in Delft inmiddels drastisch aangepast, en dat gebeurde toch echt al twee jaar vóór deze recente titel verscheen, wist de ober ons te vertellen.

Woerden is qua schoonheid natuurlijk van een andere orde dan Delft, maar de wandeling wijst je wel op de mooie gebouwen en pleintjes die er óók zijn, en dat is ook echt leuk aan dit boek – je ontdekt onbekende plekjes in eigen land waar je anders aan voorbij zou rijden. Maar wat jammer dan toch weer dat je, terwijl je via de Wilhelminaweg (en niet -straat, zoals het boek vermeldt) naar het kasteel (met horeca) wordt gestuurd, niet wordt gewezen op een indrukwekkend monument voor de tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen joodse inwoners van Woerden. Je komt er nota bene pal langs! Waarmee dit toch wel een erg eendimensionaal boekje wordt. Denkt de auteur die zo van koffie met taart, lunchen en borrelen houdt dat de lezers daar dan óók wel niet in geïnteresseerd zullen zijn? Juist in Woerden moet je elke bijzonderheid meepikken, zou je zeggen.

De wandeling door Dordrecht was dan weer erg fraai en deed ons verlangen naar meer Hollandse stadjes uit het boek.

Dan 25 zondagen wandelen & museum. Leuk is dat met name de onbekendere musea worden getipt. Apart is alleen dat bijna alle musea kilometers verderop liggen ten opzichte van de dorps- of stadswandeling; twee ritjes met de auto dus. Echt bizar wordt het als bij de stadswandeling in Breda wordt verwezen naar het TextielMuseum in een compleet andere stad: Tilburg, dertig kilometer verderop! Maak dan een nieuw boek los van die bestaande ommetjes, als je de musea er met de haren bij moet slepen.

Ronduit teleurstellend is de tweede afgeleide: 25 zondagen wandelen & groen. Wij sloegen juist aan op dat groen: hoe fijn is het niet om na een mooie stadswandeling ook even neer te kunnen zijgen op een fraaie groene plek, met de verkoeling en gezonde lucht die de bomen leveren? Bij een deel van de plaatsen word je inderdaad naar zo’n groene oase geleid, al is de informatie over de wandelmogelijkheden bij het Naardermeer dan bijvoorbeeld weer niet volledig, en ligt een aantal van die groene plekken ook weer op tien tot vijftien (!) kilometer afstand van het betreffende stadje – waaróm toch? Maar nog erger is: bij een aantal blijkt het ‘groen’ geen park of (thee)tuin, maar gewoon een horecagelegenheid in de stad waar ze biologisch, dus ‘groen’ werken! Ja, zo kan ik het ook.

De horeca is in alle opzichten heilig in dit concept, zoveel is inmiddels wel duidelijk. Maar daarmee wordt dit verder fraai uitgevoerde boekje ondanks de vele leuke dagtripideeën er helaas vooral een van de gemiste kansen.

Het adembenemende zuiden

Lopen door Limburgs Heuvelland (auteurs: Rob Wolfs en Rutger Burgers), Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig, 18 wandelingen (lengte 11 tot 18 km), 130 blz., € 17,95. ●●●●●

Nederland zit vol met schitterende plekken, maar er gaat natuurlijk niets boven de adembenemende schoonheid van Zuid-Limburg. Dat uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig onlangs weer een nieuw wandelboek (er waren er al een paar) over het zuidelijkste deel van ons land uitgaf, bezorgde mijn hart dan ook meteen een vreugdesprongetje. Ik koos om te beginnen voor een wandeling vanuit Epen; bewust, omdat ik hier al vaker had gewandeld en benieuwd was of deze route van veertien kilometer mij nog iets nieuws zou brengen. Dat deed het: het gebied blijkt nog mooier dan ik al wist, met een mij nog onbekend stukje langs riviertje de Geul, stille holle wegen en een pittige heuvelklim die deels door het bos voert en prachtige vergezichten oplevert – en dan toch geen mens tegenkomen. Afsluiting op het terras met het mooiste uitzicht van Nederland, de Gerardushoeve, is een must. Daar mijmerden wij nog even na, constaterend dat ook dít wandelboek van Gegarandeerd Onregelmatig weer van een buitengewone klasse is, met een heldere beschrijving en aanwijzingen die telkens weer gewoon blijken te kloppen – met dit boek moet je echt je best doen om verkeerd te lopen. Ook de kaarten zijn goed en geven als er dan toch enige twijfel is snel duidelijkheid welk paadje in te slaan. Van alle tochten is trouwens ook een gps-track te downloaden.

Wandeling twee, eveneens veertien kilometer, begint net over de Belgische grens in Kanne, en dit was toch wel de spectaculairste wandeling tot nu toe. Onthoud dit: het fraaie Zuid-Limburg stopt niet bij de landsgrenzen! In dit deel van Wallonië (de Franstalige borden verhogen het vakantiegevoel) zijn de mergelgroeves misschien wel op hun mooist. Van stevig klimmen naar steil dalen gaat het, met een rustiek maar zeer aangenaam deel pal langs de Maas, die hier nog uitbundig begroeide oevers kent; er drijven zelfs grote hoeveelheden waterlelies op de rivier.

De tocht, die wel een redelijke conditie vereist – ook op het laatst, als de benen al vermoeid zijn, volgt nog een stevige klim – voert vlak voor het eindpunt nog over de binnenplaats van een heus kasteel (Neercanne, met horeca), wat deze topdag ook nog een welhaast koninklijk tintje geeft.