Twee nieuwe verdachten moordzaak Peter R. de Vries blijven langer vastzitten

Twee van de drie verdachten die maandag zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries blijven veertien dagen langer vastzitten. Het OM meldt donderdag dat het voorarrest van de 27-jarige Poolse man die maandag in detentie werd aangehouden door de rechter-commissaris met veertien dagen is verlengd. De 27-jarige Nederlandse man die op Curaçao werd aangehouden is overgebracht naar Nederland, voor hem gold al een bevel tot bewaring van veertien dagen.

Over de derde verdachte, een 26-jarige Nederlandse man die maandag in Barcelona werd aangehouden, meldt het OM dat hij nog in Spanje zit. Justitie wil hem overbrengen naar Nederland en meldt dat de man „zich niet verzet” tegen zijn overlevering. Mogelijk kan hij volgende week worden overgeleverd, aldus het OM.

De verdachte met de Poolse nationaliteit wordt door justitie verdacht van het aansturen van de uitvoerders van de moord op De Vries. Volgens het OM is hij „vermoedelijk” de gebruiker van de Google Pixel telefoon waarmee op 6 juli 2021, de dag dat Peter R. de Vries in Amsterdam werd neergeschoten, is gecommuniceerd met de uitvoerders van de moord. De andere twee mannen zouden filmpjes hebben gemaakt van de aanslag op De Vries en die hebben verspreid op het internet.

