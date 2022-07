De Amerikaanse acteur James Caan is woensdag op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie donderdag bekendgemaakt. Caan verwierf aan het begin van zijn carrière roem met zijn rol van Sonny Corleone in The Godfather. In de iconische film speelt hij de oudste zoon van de door Marlon Brando gespeelde maffiabaas Vito Corleone.

