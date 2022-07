Nick Kyrgios, tennisbrat met een ongelofelijke touch

Nick Kyrgios (27) heeft in anderhalve week Wimbledon gedaan wat de meeste van zijn collega’s in hun hele carrière niet zal lukken. Hij spuugde in zijn eersterondepartij richting een toeschouwer die hem uitjouwde en kreeg daarvoor een boete van zo’n tienduizend euro. Hij noemde in diezelfde wedstrijd een lijnrechter die een verkeerde call maakte een snitch – een verklikker.

Na de wedstrijd werd zijn persconferentie een show. De nummer 40 van de wereld liep de Main Room van Wimbledon binnen met een bak sushi in zijn hand. Terwijl de ogen van de internationale pers op hem gericht waren, opende hij tergend langzaam een zakje sojasaus, dat hij over zijn sushi leeggoot. De eerste vragen beantwoordde de Australiër met volle mond, terwijl hij met een vork zijn Japanse maaltijd naar binnen schrokte. De klep van zijn Michael Jordan-pet hing diep over zijn ogen.

In deze setting beklaagde Kyrgios zich onder meer over de leeftijd van de lijnrechters op Wimbledon. „Het is niet ideaal om zoveel oudere lijnrechters te hebben in een sport met zulke kleine marges. Jongere mensen hebben betere ogen.”

Nick Kyrgios is profsporter en beroepsprovocateur. De grote schoft onder de tennissers. Een voormalig toptalent dat zijn belofte nooit wist waar te maken. Maar ook de speler die met zijn oogstrelende tennis en trucjes voor veruit het meeste entertainment zorgt op de ATP-tour.

Nadal meldt zich met buikspierblessure af voor halve finale Wimbledon

De campagne van de Australiër dit jaar in Londen, bereikte tot nu toe zijn hoogtepunt – en volgens sommigen het dieptepunt – in de derde ronde in een merkwaardige partij tegen de Griek Stefanos Tsitsipas, de nummer 5 van de wereld. Op Court 1 was elk plekje van het 12.345 zitplaatsen tellende stadion bezet. Je kon er alleen nog bij als iemand vertrok. Het publiek was als ramptoeristen, maar het draaide vooral om aantrekkingskracht.

Bokspartij tegen Tsitsipas

De confrontatie tussen Kyrgios en Tsitsipas leek meer op een bokspartij dan een tenniswedstrijd. Na bijna elk punt was Kyrgios aan het praten, aan het provoceren – de Griek bleek een gewillig slachtoffer. Tsitsipas mikte een paar keer een bal expres op de Australiër, en sloeg zelfs een bal het publiek in, waarna Kyrgios de umpire bijna smeekte om zijn tegenstander te diskwalificeren.

Toen Kyrgios weer eens een onderhandse service had gebruikt, sloeg Tsitsipas de bal hard en hoog richting de tribune. Het leverde hem een strafpunt op. Na vier hoogstaande sets – het tennis leed geenszins onder de incidenten – was Kyrgios de overtuigende winnaar. Beide spelers kregen na de wedstrijd een boete opgelegd. Tsitsipas noemde de Australiër in zijn persconferentie een „bully”, een pestkop. „Hij heeft ook goede kanten. Maar vooral ook een erg boosaardige kant. Als die boven water komt, kan hij veel schade berokkenen aan de mensen rondom hem”, zei de Griek.

Na de wedstrijd verscheen Kyrgios op de persconferentie met een zwart T-shirt en een zwarte pet, alsof hij de witte dresscode van Wimbledon nog maar eens in twijfel wilde trekken.

Groot afgebeeld op zijn shirt stond Dennis Rodman, de controversiële oud-basketballer van onder meer Chicago Bulls, net als Kyrgios een van de meest besproken sporters van zijn generatie.

Geen harde grenzen

Het gedrag van Kyrgios plaatst de tennissport voor een dilemma. Vrijwel elk stadion waar Kyrgios speelt, is uitverkocht. Bij ‘Generatie Z’ is hij populair, hij zorgt voor jongere fans in een sport die te kampen heeft met een verouderde fanbase. Maar continu vloeken en officials beledigen, is niet wat het tennis zou moeten willen. Toch hebben de tennisbonden nog geen harde grenzen gesteld aan het gedrag van Kyrgios.

Voor zijn kwartfinale op Wimbledon, woensdag tegen de Chileen Cristian Garin, kwam ook nog het bericht naar buiten dat Kyrgios op 2 augustus in Australië voor de rechter moet verschijnen, omdat zijn ex-vriendin hem heeft aangeklaagd. Hij zou december vorig jaar volgens haar te hardhandig zijn geweest. Kyrgios mocht er na zijn eenvoudige zege op Garin van zijn advocaten niets over zeggen.

Kyrgios leek juist op alle vlakken aan de betere hand. De afgelopen maanden was hij steeds openhartiger over zijn mentale problemen. In februari postte hij op Instagram een foto uit 2019. Hij schreef erbij dat hij zichzelf destijds tijdens de Australian Open verwondde en dacht aan zelfmoord, mede omdat hij de torenhoge verwachtingen maar niet waar kon maken. Hij vertelde in een podcast dat hij vaak wedstrijden speelde, terwijl hij de avond ervoor veel had gedronken, zoals bij zijn toernooizege in Acapulco in 2019.

Dit jaar durfde hij voor het eerst toe te geven dat hij een grandslamtoernooi wil winnen, en dat op Wimbledon zijn grootste kansen liggen. Het is ook mogelijk, denkt John Mc Enroe. „Hij is de meest getalenteerde speler die ik de laatste tien jaar heb gezien”, zei de Amerikaan eerder dit jaar op Eurosport.

Perfecte servicebeweging

Kyrgios heeft misschien wel de beste opslag van de tour. Hij beschikt over een technisch perfecte servicebeweging. Zijn forehand slaat hij met een extreme greep waarmee hij veel topspin, hoeken en vaart kan maken. Hij heeft een ongelofelijke touch. Zonder coach weet hij op een natuurlijke wijze het spel te ‘lezen’.

Zijn onderhandse service lijkt een gimmick, maar is in een tijdperk waarin spelers steeds verder achter de baseline retourneren, ook een slim wapen. Kyrgios heeft die opslag hoogstpersoonlijk salonfähig gemaakt. De tweener – de bal tussen de benen door geslagen – is waar hij bekend van is. Met deze slag maakte Kyrgios in 2014 naam, toen hij als negentienjarige van Nadal won in de vierde ronde op Wimbledon. Die wedstrijd beloofde een grootse toekomst.

Dat Kyrgios nu, nadat Nadal niet voldoende hersteld blijkt van zijn buikspierblessure, zondag op het centre court mag spelen in de finale, laat zien dat zelfs de allergrootste tennisbrat een beetje volwassen is geworden. Wimbledon op stelten zetten, dagelijks de krantenpagina’s vullen én presteren, dat kan alleen Kyrgios.

