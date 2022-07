Door de sterke hittegolf is er in deze velden in Castelluccio di Norcia, Umbrië, geen bloemrijk landschap ontstaan. In andere jaren gebeurt dat wel; het bloemenlandschap geldt als uniek in de wereld. De beroemde bloei in de vlakte van Castelluccio di Norcia bereikt meestal het hoogtepunt in de eerste week van juli.

Foto Cesare Abbate / EPA