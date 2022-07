Protesten na politieschoten op trekker in Heerenveen

Tientallen boeren en sympathisanten hebben woensdag in Leeuwarden geprotesteerd tegen de beschieting van een rijdende trekker door de politie dinsdagavond en de daarop volgende arrestatie van de 16-jarige bestuurder.

Bij een protestactie van boeren tegen het stikstofbeleid van het kabinet bij Heerenveen ontstond volgens de politie dinsdag rond 22.40 uur „een dreigende situatie”. Door trekkerbestuurders werd „geprobeerd in te rijden op agenten en dienstvoertuigen”. De politie stelt waarschuwingsschoten te hebben gelost en gericht te hebben geschoten. Een trekker werd daarbij geraakt.

In die trekker, zo bleek uit verklaringen uit boerenhoek, reed de 16-jarige Jouke. Justitie verdacht hem, en twee anderen die bij het protest aanwezig waren, van poging tot doodslag.

Voor het provinciehuis in Leeuwarden en het verderop gelegen cellencomplex waar de 16-jarige vast zou zitten, verzamelden zich woensdag tientallen boeren met trekkers, en andere demonstranten. Zij eisten tevergeefs de vrijlating van Jouke en uitten hun onvrede over de lezing van de politie van het incident. Uit videobeelden blijkt volgens hen namelijk dat de trekker niet op de politie inreed.

Op de beelden is te zien hoe een rode trekker, die niet vooruit kan omdat een politiewagen de doorgaande weg blokkeert, over de stenen middenberm rijdt en afslaat naar links op de verkeerde weghelft. Op enkele meters afstand staan twee agenten met getrokken pistool. Terwijl de trekker langs hen rijdt en kort daarop uit beeld verdwijnt, klinken twee schoten.

De twee mannen en de jongen zijn woensdagavond weer vrijgelaten, meldde het Openbaar Ministerie. „Er is geen aanleiding de verdachten langer vast te houden op de verdenking van poging doodslag.”

Farmers Defence Force-voorzitter Mark van den Oever stelde woensdag in een vlog dat de schietende agent „achter de tralies” hoort omdat er „helemaal geen levensbedreigende situatie” was. De trekkerbestuurder hield volgens Van den Oever voldoende afstand en reed niet op de agenten in terwijl er wel van achter op zijn cabine werd geschoten.

Minister van Justitie Dilan Yesilgöz (VVD) zei woensdag dat speculeren op basis van internetfilmpjes geen zin heeft. Ze wees erop dat de Rijksrecherche, zoals gebruikelijk bij vuurwapengebruik door de politie, onderzoek doet.

Een deel van de Tweede Kamer toonde zich op basis van de videobeelden desalniettemin bijzonder geschokt. Tweede Kamerlid Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging plaatste een foto op Twitter van een vermoedelijk kogelgat in een deur van een trekker. Ze vroeg om een spoeddebat met de premier en minister van Justitie. Het verzoek, dat onder meer door Forum voor Democratie werd gesteund, kreeg echter niet voldoende steun.