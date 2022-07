Over een land waar 400 miljoen vuurwapens in omloop zijn, meer dan 100 doden per dag door vuurwapens vallen, waar vorig jaar bijna 25 miljoen vuurwapens over de toonbank gingen, kun je je twijfels hebben bij het beschavingsgehalte.

Ko Colijn is emeritus hoogleraar Internationale Betrekkingen en Mondiale Veiligheid (Erasmus Rotterdam).

Over een land waar een tirannieke rechtse minderheid via het hoogste gerechtshof de trias politica schendt door vrij wapenbezit toe te laten, federaal het recht op abortus te verbieden en het de president onmogelijk maakt om zich aan klimaatdoelen te houden, kun je je twijfels hebben als modelpartner.

Over een land dat sinds de Tweede Wereldoorlog, volgens een studie van Harvard Kennedy School, 28 keer een buitenlandse regime change organiseerde (waarvan 3 ‘geslaagd’) kun je ook je gedachten hebben bij het vanzelfsprekende beschermheerschap.

Over een land dat in de veertig jaar tussen 1970 en 2010 tienduizenden militairen deels gratis foreign military training gaf, zou je kunnen afvragen hoe nuttig dat was als je weet dat dat eigenlijk neerkwam op ‘staatsgreeponderwijs’ omdat het de kans op een militaire staatsgreep volgens onderzoek bleek te verdubbelen.

De Verenigde Staten, want daar gaat het hier natuurlijk over, hebben nog altijd bijna 800 militaire bases en steunpunten wereldwijd. Dat er nog tientallen in 45 ondemocratische landen staan, zou je de bijkomende lasten van een wereldhegemonie kunnen noemen; het onvermijdelijke beschermheerschap dat het zijn van supermacht nu eenmaal met zich meebrengt. Maar mooi is het allemaal niet.

Europeanisering

We kiezen zelf voor uitbesteding van ons veiligheidsbeleid aan een machtige beschermheer in ruil voor een zekere onderdanigheid – en dat is een fair deal. Maar nu in de VS een machtsgreep van de Republikeinen dreigt en de geschiedenis van onze beschermheer zo groteske vormen begint aan te nemen, zou het niet verboden moeten zijn om intensiever over Europeanisering van dat veiligheidsbeleid na te denken. Zeker nu we steeds vaker zien dat niet meer louter over veiligheidsdeals gesproken kan worden, maar sprake is van een strijd van democratieën versus autocratieën.

De NAVO is immers ook een waardengemeenschap. De preambule van het NAVO-verdrag stelt plechtig: „[De lidstaten] zijn vastbesloten om de vrijheid, het gemeenschappelijk erfdeel en de beschaving van hun volken, welke zijn gegrondvest op beginselen van democratie, persoonlijke vrijheid en rechtsorde, veilig te stellen.”

Het is nu, gezien de evidente agressie van Rusland in Oekraïne, vloeken in de kerk om die waardengemeenschap ter discussie te stellen, maar we mogen een aantal dingen niet vergeten.

NAVO-lid Turkije, dat het zelf niet zo nauw met die waarden neemt, blokkeerde tot de top van vorige week in Madrid zelf de toegang tot het bondgenootschap van Zweden en Finland, hoewel het NAVO-verdrag in artikel 8 toch expliciet zegt „geen enkele internationale verbintenis aan te gaan in strijd met dit Verdrag”. Door onder meer zijn luchtverdediging aan Rusland uit te besteden deed Turkije dat eerder wel. Rusland is sinds de top officieel een ‘vijand’ van de NAVO.

De prijs die Turkije hierbij heeft bedongen is te hoog. De Koerden zijn in de deal die de NAVO met president Erdogan sloot voortaan terroristen. Ze hielpen de NAVO om IS te verslaan, zoals in Kobane, maar we laten ze nu vallen als een baksteen. NAVO-topman Jens Stoltenberg deed wat Nederland in 2019 al smadelijk deed: namelijk een soort begrip tonen voor Turkse zorgen toen het via operatie-Olijftak (!) invallen deed in Syrië.

Waardenregressie

In de VS zelf wordt, ondermeer in serieuze bijdragen aan de The Atlantic en Foreign Affairs, intussen volop gespeculeerd over de Amerikaanse waardenregressie – en zelfs over de kans op een burgeroorlog. Is dat iets dat bondgenoten ook mogen?

De vorige president van de Verenigde Staten, Donald Trump, noemde Poetin „geniaal” en twijfelde openlijk of hij een lidstaatje als Macedonië eigenlijk wel te hulp wilde snellen. Het is niet ondenkbaar dat hij binnenkort terugkeert. Is het dan vreemd dat er ruimdenkend over Europese strategische autonomie wordt nagedacht? De steun aan Europese leiders die dat doen, zoals de Franse president Macron, is gering.

Dat is niet terecht. De VS leiden de NAVO. Een prudente partner van zo’n alliantieleider zou, desnoods niet al te openlijk, rekening moeten houden met een reëel scenario dat het niet meer op de grote bondgenoot kan en wil rekenen. Doet de Nederlandse regering dat? Of is onze liefde blind?