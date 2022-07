Het was op een vrijdagochtend, mei vorig jaar. VVD’er Bas van ’t Wout, minister van Economische Zaken in het demissionaire kabinet-Rutte III, werd wakker en wist dat hij naar de vergadering van de ministerraad zou gaan, zoals elke vrijdag. Maar waar het over ging, en wat híj zou zeggen? Hij had, zegt hij nu, geen idee. „De computer liep vast, zo voelde het in mijn hoofd.”

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren stond op de Hooigracht in Leiden, november 2015. Ze was op weg naar natuurwinkel De Brandnetel en wilde oversteken, maar ze wist opeens niet meer hoe dat moest. Naar links kijken, en dan? Hoe kon je weten wanneer een auto dichtbij was?

Ze hadden hun enorme vermoeidheid allebei wel voelen aankomen. Maar Ouwehand groeide op in Katwijk, haar vader was metselaar. Je bleef alleen thuis als het écht niet ging. Van ’t Wout dacht aan de honderdduizenden ondernemers die in de coronacrisis afhankelijk waren van zíjn beslissingen.

Deze donderdag is de laatste vergaderdag van de Tweede Kamer, vrijdag begint het reces. In de gang hoor ik Kamerleden zuchtend zeggen dat ze vast nog moeten terugkomen voor extra debatten. Over stikstof, mest, de NAVO. Er zijn er ook die al een tijdje thuis zitten of het niet de hele dag volhouden. Kamerleden raken soms uitgeput door voortdurende drukte en de spanning van media-aandacht. En ook wel door onzekerheid en angst als die aandacht er niet is.

Eind juni, in een lang debat over stikstof, vroeg Pieter Omtzigt of hij eerder mocht spreken dan een paar anderen. Vorig jaar zat hij vijf maanden thuis. „Ik werk nog niet 100 procent en wilde naar huis.” Door een trein die uitviel, was hij toch pas om vier uur ’s nachts in Enschede. Als ik vraag hoe hij het volhoudt in zijn eentje en of hij uitkijkt naar het zomerreces, begint hij over de 1,2 miljoen gezinnen die in de problemen raken door de inflatie en de hoge energierekening. „Er voltrekt zich een ramp.” Deze zomer werkt hij aan vier initiatiefnota’s. Hij zegt ook dat hij zich „constant schuldig” voelt omdat hij e-mails en brieven soms niet beantwoordt.

Esther Ouwehand haalt uit een hoek van haar werkkamer een meditatiekussen tevoorschijn. In de Tweede Kamer komt ze weinig aan mediteren toe, thuis wel. Ze was bijna een jaar ziek en vertelde in 2016 eerst niet wat ze had gehad. „Ik voelde me kwetsbaar, het leek een zwakte.” Ze kende ook geen andere politici die overwerkt thuis hadden gezeten. Nu wel, het taboe is weg. Al zijn er Kamerleden die denken dat hun partij oververmoeidheid nog steeds als een zwakte ziet. En kom je dan bij de volgende verkiezingen op de kandidatenlijst?

Bas van ’t Wout is weer „boven Jan”. Dit voorjaar was hij formateur van het college in Breda. Maar hij komt zelf niet terug in de politiek. „Ik voel het vlammetje niet meer.”

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning ) schrijft elke donderdag op deze plek een column.