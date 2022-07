Boris Johnson is opgestapt wegens… wegens wat eigenlijk niet? Heel kort samengevat: wegens het hebben van een selectief geheugen en het bewust verdraaien van de waarheid. Herkenbaar voor veel mensen, want hebben wij ook niet een minister-president, Mark, met een ontstoken geheugenkwab?

Logisch dat velen vinden dat hij moet opstappen, maar het is natuurlijk niet zo dat hij moet opstappen omdat een premier in een ander land is opgestapt. Mark Rutte is niet Boris Johnson, en andersom. Als de een in het ravijn valt, loopt de ander er niet klakkeloos achteraan, maar probeer dat in de huidige tijdgeest anderen maar eens uit te leggen. Het nadeel van het socialemediatijdperk is dat de verongelijkten het drukste twitteren. Gevoed door populistische politici maken ze een simpele optelsom die maar één uitkomst kent: wij zijn weer de dupe, wij pikken het niet meer, er rest ons niets anders dan burgerlijke ongehoorzaamheid, wij gaan protesteren, blokkeren en schofferen, net zo lang tot ze zien wie wij zijn.

Het minderwaardigheidscomplex druipt ervanaf. Zondag heb ik meer dan een uur gekeken naar een livestream vanuit Eindhoven, waar boeren, veteranen en verontwaardigde burgers met elkaar optrokken in een optocht tegen alles. We kenden de taferelen al uit coronatijd en van de gelehesjesbeweging in Frankrijk, maar ze blijven verbazen. De filmer die de beelden aan elkaar sprak, claimde meer dan een miljoen streams te hebben en raaskalde erop los. Over een ‘veteraan’ met een blauwe baret zei hij: „Ik heb me laten vertellen dat ze van Unifil waren. Unie van filantropen dus, enfin we weten allemaal wie uiteindelijk te rekening betaalt...”

Zo wordt er gedacht. Het is lachwekkend, maar ook zorgelijk. De veenbrand wordt ook door mij gezien en gevoeld, maar ik heb niet de illusie dat het door het verstrekken van de juiste informatie minder heet onder onze voeten wordt. De bereidheid om te luisteren is er niet meer, ze gaan volledig af op de informatievoorziening die wel in hun straatje lult. Een boete voor Ongehoord Nederland helpt niets, het vergroot alleen maar het eigen frame van ‘Ze willen ons monddood maken’.

Deze mensen win je niet zomaar terug, dat is een kwestie van jaren. Het enige wat normaal denkend Nederland kan doen, is een betrouwbare overheid optuigen, maar dat kunnen we Mark Rutte helaas niet meer toevertrouwen. Dat moet je al die boze mensen nageven, ze hebben wel een punt als ze stellen dat het beter is als deze regering verdwijnt. Wat ze niet willen zien, is dat het gezien de peilingen daarna nog veel erger wordt. We kunnen de domme massa helaas niet dwingen om zich afzijdig te houden.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.