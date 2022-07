Ook boerenorganisatie LTO weigert met bemiddelaar Remkes te praten

Boerenbelangenorganisatie LTO is niet van plan in gesprek te gaan met Johan Remkes, die door het kabinet is aangesteld om te bemiddelen tussen boeren en de overheid. Volgens LTO valt onvoldoende met Remkes te praten over de inhoud van het kabinetsbeleid, zo schrijft de organisatie donderdag in een brief aan ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) en Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, CU). Eerder lieten Agractie en Farmers Defence Force, die te boek staan als radicalere organisaties dan LTO, al weten weinig te voelen voor een gesprek met Remkes over de stikstofdoelen van het kabinet.

LTO schrijft dat het „in beginsel” en „onder heldere voorwaarden” openstaat voor een gesprek met Remkes. Daarbij stelt de organisatie met name een gesprek over de inhoud van de stikstofplannen te willen. Desalniettemin heeft LTO naar eigen zeggen moeten concluderen dat de ministers definitief niet over het „échte probleem” willen spreken: het kabinet zou niet willen praten over de „doelen en uitgangspunten” van het stikstofbeleid van het kabinet. „Daarmee blijven de kernbezwaren van LTO overeind; het geheel blijft een dictaat en we vrezen met dergelijke grootschalige ingrepen op korte termijn kaalslag op het platteland.”

Bemiddelaar

Het kabinet maakte enkele weken geleden de regionale doelen voor de reductie van stikstofuitstoot bekend, noodzakelijk om beschermde natuurgebieden in Nederland te behouden. Dat leidde tot veel protest onder boeren: hoewel de provincies nog moeten uitvogelen hoe de stikstofuitstoot omlaag gebracht moet worden, is duidelijk dat de veestapel landelijk met zeker 30 procent moet krimpen. De afgelopen weken protesteerden boeren meermaals. In sommige gevallen ging dat gemoedelijk, in andere werden er snelwegen of distributiecentra geblokkeerd.

Om de gemoederen te bedaren, stelde het kabinet Remkes afgelopen zondag aan als gespreksleider tussen boerenorganisaties en het kabinet. In een vierregelig briefje spraken ministers Van der Wal en Staghouwer over een „onafhankelijk gespreksleider” die voor „verbinding” moet zorgen tussen kabinet en boeren in het steeds explosiever wordende stikstofprobleem. Veel duidelijkheid over de precieze opdracht waarmee Johan Remkes wordt belast, gaven zij niet.

Boerenorganisaties zeiden direct daarna te twijfelen aan Remkes als bemiddelaar. Eén belangrijk probleem is dat hij het stikstofbeleid zelf heeft geschreven in opdracht van het kabinet. Maandag gaf Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland, tegen nieuwszender BNR al aan weinig te verwachten van Remkes.

Lees ook: Boeren hebben reden om Remkes te wantrouwen