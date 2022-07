Ondanks de badmuts vol elektroden is het mager wat Brein van de bedrieger boven water haalt

De docuserie In het brein van de bedrieger (KRO-NCRV) ziet er erg Amerikaans uit, maar het is toch echt een Nederlands programma, gemaakt door regisseur Robert Oey. In de reeks laat hij bekende oplichters onderzoeken door een forensisch psycholoog, een gedragswetenschapper en een neuroloog, om te begrijpen hoe hun psyche werkt. De eerste patiënt is de Amerikaanse hypotheekfraudeur Matthew Cox.

De onderzoekers ondervragen hem, letten op zijn non-verbale reacties, en meten zijn hersenactiviteit. Ze zien een „flits woede over zijn gezicht” gaan. Ze constateren dat Cox een slimme man is, met een bovengemiddelde mensenkennis, erg op zijn hoede, die zich goed kan voordoen als een doorsnee burger. „Faking average” noemen ze het. Verder is Cox een adrenalinejunkie en lijdt hij aan „angst voor onbeduidendheid”. Een en ander is terug te voeren op zijn vader, een alcoholist die hem vernederde.

Cox is een erg makkelijke patiënt: hij praat graag over zijn misdaden, is er zelfs trots op, levert de duiding er zelf bij. Hij heeft ook al vaker zijn verhaal gedaan in de Amerikaanse media. Volgens het programma zit hij een gevangenisstraf uit van 26 jaar, en komt hij vrij in 2030. We zien grimmige beelden van een gevangenisbus en geketende gevangenen in oranje werkpakken. Als Cox in de cel zit, hoe kan hij dan een paar dagen vrij krijgen voor dit programma?

Een snelle Google-check geeft het antwoord: Cox is al drie jaar geleden uit de gevangenis ontslagen. Je wordt er wantrouwig van. Probeert Robert Oey mij te bedriegen?

Brutalistisch gebouw

Het gevoel dat In het brein van de bedrieger zelf een scam is, komt vooral door de enscenering. Oey vertelt niet waar het programma is opgenomen. Eén keer valt het woord „instituut”. Eén keer krijgen we een kort shot van een brutalistisch betonnen gebouw. We zien beelden van een auto die door een sneeuwlandschap rijdt. Wie gaat daar? Waar zijn we? Verder zien we vooral een kale, koude studio. Veel beton, antraciet, duisternis. Alles is zwaar gestileerd. Ook vreemd: theatermaker Basak Layic heeft de rol van gastvrouw, maar wordt niet aan ons voorgesteld. Vanwaar al die geheimzinnigheid? Officieel is dit een documentaireserie. Dan verwacht je toch wat meer openheid.

De duistere, kille overstilering werkt tegen het programma. Cox komt niet sympathiek over, en de onderzoekers ook niet. Het is allemaal zo afstandelijk en hard boiled. Wat de wetenschappers boven water krijgen, is nogal mager. Als ze een paar artikelen over Cox hadden gelezen, dan waren ze tot dezelfde conclusies gekomen. Vooral de neuroloog voegt weinig toe. Het ziet er wel fotogeniek wetenschappelijk uit, zo’n badmuts vol elektroden, maar Cox’ brein reageert heel gemiddeld. De grootste ontdekking is dat de oplichter geen psychopaat is, zoals hij zichzelf graag voorstelt. Tja. Als ze het hem vragen, zegt Cox meteen zelf dat het woord ‘psychopaat’ puur voor de show is. Om zijn beroep wat meer cachet te geven.

Bewondering

Volgens het programma hebben wij allemaal bewondering voor dit soort virtuoze con artists. Misschien werk het daarom niet voor mij: ik deel de bewondering van Robert Oey niet. Ik ben wel gefascineerd door Cox’ levensverhaal, maar daar kreeg ik dan weer te weinig van te horen.