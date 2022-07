Onlangs had ik (advocaat-stagiair) mijn allereerste zitting in de rechtbank. Ik liet een van de drie beveiligers bij de entree mijn advocatenpas zien. „Even omdraaien”, zei hij. Ik draaide braaf een rondje om mijn eigen as. De collega-beveiligers lachten me vierkant uit en hij zei: „Mevrouw, ik bedoelde de pas.”

